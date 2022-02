Home Hardware Sony LinkBuds: Neuer AirPods-Konkurrent mit „offenem“ Design vorgestellt

Sony LinkBuds: Neuer AirPods-Konkurrent mit „offenem“ Design vorgestellt

Wer auf der Suche nach komplett kabellosen In-Ears ist, mit den AirPods nicht warm wird, bekommt ab heute mit den Sony LinkBuds eine interessante Alternative angeboten. Die kostet 180 Euro und bietet neben einem außergewöhnlichen Design auch ein paar spannende Funktionen an.

Die Sony LinkBuds

Die neuen LinkBuds, die Sony via Videopräsentation angekündigt hat, kommen sowohl in Grau als auch Weiß daher und bieten ein einzigartiges Open-Air-Design an. Damit soll sich der Klang sowie die Umgebung auf natürliche Art und Weise erleben lassen.

Da die LinkBuds von Sony somit nicht den Umgebungssound behindern, sind sie ideal für Situationen, in denen sich die Zuhörer möglicherweise ihrer Umgebung bewusst sein müssen, wie Wandern, Laufen, Radfahren und Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die neuen In-Ears unterstützen Sonys eigenes 3D-Tonformat namens 360 Audio, kommen mit 5,5 Stunden Akkulaufzeit, die mit dem Ladecase auf bis zu 17,5 Stunden erweitert werden können. Fast Pair zum schnellen Pairing der Kopfhörer für Android-Smartphones ist ebenso an Bord, wie die damit verbundene Suchfunktion. Die Animation zum Öffnen hat Sony sich offenkundig von den AirPods angeschaut. Die Kopfhörer können dank IPX4-Zertifizierung auch zum Sport genutzt werden.

Spezielle Zusammenarbeit mit Microsoft

Während der Vorstellung hob Sony speziell die Zusammenarbeit mit Microsoft hervor. Damit sollen die LinkBuds in der Lage sein, die Sound-AR-Navigation über Microsoft Soundscape zu unterstützen. Auch eine spezielle Audiounterstützung für Microsoft Teams soll es geben, mit dessen Hilfe die Gesprächsqualität verbessert wird.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.



Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube.



Inhalt von YouTube immer anzeigen

Weitere Zusatzfunktionen

Kommen wir noch einmal kurz zur Bedienung zurück: Sony zeigte in der Präsentation, dass sich die Kopfhörer mit Klopf-Funktionen direkt vor der Ohrmuschel bedienen lassen sollen. Welche Technik das Unternehmen dafür einsetzt, ist aktuell nicht bekannt. Last but not least gibt es eine spezielle Funktion für Spotify-Hörer, die sehr spannend klingt: Hat man das in den Einstellungen über die App der Kopfhörer eingestellt, soll die Wiedergabe von Spotify von einem anderen Gerät wie dem Tablet nahtlos auf den LinkBuds übergeben werden. Die Schweden nennen das „Spotify Tab“. Zudem sind die LinkBuds mit einer Freisprechfunktion ausgerüstet und ermöglichen es, mit dem Sprachbefehl „OK Google“ oder „Alexa“ den bevorzugten Sprachassistenten zu aktivieren, um Informationen abzurufen, Freunde zu kontaktieren oder Erinnerungen einzustellen. Ebenfalls erwähnenswert: Die adaptive Lautstärkeregelung passt die Lautstärke automatisch an die Umgebungsgeräusche an

Nachhaltigkeit

Was uns besonders gut gefällt, ist die Auswahl des Materials: Sony setzt zwar weiterhin auf Kunststoff, verwendet aber sowohl für die LinkBuds selbst als auch das Charging Case zu 100% recyceltes Plastik. Das dürfte auch der Grund sein, warum bei genauerer Betrachtung feine Sprenkel bei beiden Farboptionen zu erkennen sind.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Sony LinkBuds können ab sofort in den Farben Grau und Weiß bestellt werden. Dafür werden 179,99€ fällig und liegen mit den AirPods 3 gleichauf. Wer heute bestellt, soll die neuen Koipfhörer ab kommenden Monatg im Briefkasten liegen haben:

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!