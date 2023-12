Home Daybreak Apple 6G statt 5G | Apple Card-Nachfolger gefunden? | Spotify kündigt weiter vor sich hin – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Apple muss sich einen neuen Partner für die Apple Card suchen, die gemeinsame Zeit mit Goldman Sachs neigt sich dem Ende. Einen Interessenten gibt es da womöglich schon – willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apple und Goldman Sachs, das war schon lange keine so glückliche Beziehung mehr, nun scheint das Ende eine ausgemachte Sache. Apple gerät dadurch unter Zugzwang, möchte man sich nicht von seiner Apple Card und weiteren Finanzprodukten trennen. Allerdings gibt es einen potenziellen Nachfolger für Goldman Sachs, der ab 2026 übernehmen könnte, hier dazu mehr.

Wer braucht 5G, Apple macht 6G

Ja, richtig gelesen. Apple bekommt ein eigenes 5G-Modem nicht hin, das ist aber kein Grund, nicht schon mal an 6G zu werkeln, obwohl noch niemand so ganz genau weiß, wie der neue Standard genau aussehen soll, hier die Infos.

Spotify entlässt nochmal Mitarbeiter

Bei Spotify regiert der Rotstift und zwar beim Personal. Schon das dritte Mal entlässt das Unternehmen Beschäftigte und zwar viele. Fast ein Fünftel aller Angestellten muss sich neue Jobs suchen, hier die Infos.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Auch in diesem Advent läuft wieder unser vorweihnachtliches Gewinnspiel. In der ersten Runde könnt ihr noch mitmachen, zur Teilnahme am Gewinnspiel hier entlang bitte.

Filmic Pro steht vor dem Aus.

Es wäre ein Schlag für die App-Landschaft, die bei vielen iPhone-Nutzern beliebte Kamera-App Filmic Pro könnte es bald nicht mehr geben, all ihre Entwickler sind arbeitslos, hier die Infos.

Apple TV+ bekommt bald neues Futter.

Im Januar startet eine neue Crime-Serie auf dem Streamingdienst von Apple, hierfür ist nun ein Trailer verfügbar, hier die Infos.

WhatsApp unterstützt auch Fotos in voller Größe.

Bislang gab es nur HD-Fotos und die wurden noch immer komprimiert, nun hat WhatsApp auch den Versand von Bildern in voller Größe eingeführt, die Details gibt’s hier.

Damit darf ich euch einen rutschfreien Start in den Tag wünschen.

