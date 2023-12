Home Apple Apple Card: Möglicher Nachfolger von Goldman in Sicht

Apple ist wohl auf der Suche nach einem neuen Partner für seine Kreditkarte. Die Apple Card wird bislang von Goldman Sachs ausgegeben, doch die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen soll auslaufen. Ein potenzieller Nachfolger wäre eine andere amerikanische Großbank.

Die Verbindung zwischen Apple und Goldman Sachs ist schon lange keine Traumehe mehr, nun steht die Kooperation aber wohl vor dem Aus. Wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten, soll die Partnerschaft innerhalb von anderthalb Jahren abgewickelt werden – mit beträchtlichen Folgen etwa für Apples Kreditkartenprodukt Apple Card, einer Mastercard mit Cashback-Programm, dessen Zukunft ohne Goldman zunächst ungeklärt wäre.

Möglicher neuer Partner in Sicht

An die Stelle von Goldman könnte die amerikanische Großbank Chase treten, die zu JP Morgan gehört und das Privatkundengeschäft des Bankgiganten durchführt. Dies wäre ein entscheidender Vorteil, hatte Goldman hier doch keine Expertise einbringen können.

Wie Mark Gurman von Bloomberg in der neuesten Ausgabe seines Newsletters schreibt, hat Chase schon zuvor Interesse an der Apple Card gehabt, zudem hat die Bank eine Mastercard-Lizenz, was bis 2026 eine Voraussetzung für die Apple Card ist.

JP Morgan verwaltet darüber hinaus beträchtliche Teile des gigantischen Barvermögens von Apple, die Unternehmen sind also schon auf Arbeitsebene miteinander bekannt. Apple könnte auch seinen Zahlungsdienst Apple Cash zum neuen Partner migrieren, der läuft aktuell über die Bank Green Dot und das nicht gerade optimal.

Ob Chase tatsächlich die Apple Card übernimmt und wie Apples weitere Pläne für die eigenen Finanzprodukte aussehen, ist indes noch nicht abschließend geklärt.

