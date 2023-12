Home iCloud / Services Apple TV+ stellt Trailer für neue Serie „Criminal Records“ bereit

Apple TV+ stellt Trailer für neue Serie „Criminal Records“ bereit

Apple TV+ scheint seinen Fokus kurz nach dem Jahreswechsel wieder verstärkt auf Serien zu richten, nachdem man sich in den letzten Wochen und Monaten verstärkt der Film-Sparte widmete. Unter anderem wird es eine ne Krimi-Serie geben.

Trailer für „Criminal Records“ ist verfügbar

Die Serie spielt im heutigen London und stellt im Kern eine Art von Wettbewerb zwischen zwei Ermittlern da, die beide jeweils unterschiedliche persönliche Motive haben, um den Fall aufzuklären. Die Hauptrolle mit mit Peter Capaldi von einem Oscargewinner gespielt. Ob sich die Serie lohnen könnte, kann der offiziell verfügbare Trailer klären.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Die BAFTA Scotland Award-Gewinnerin Elaine Collins („Shetland“, „Vera“) produziert neben Rutman, Capaldi und Jumbo. BAFTA-Preisträger Jim Loach („Save Me Too“, „Oranges and Sunshine“) leitet die Serie

Erscheint im Januar

Die Serie wird insgesamt acht Folgen umfassen und ab dem 10. Januar 2024 exklusiv auf Apple TV+ gestreamt. Zum Start stehen die ersten beiden Episoden bereit, danach geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!