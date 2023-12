Home Apple Trotz 5G-Problemen: Apple sucht 6G-Ingenieure

Trotz 5G-Problemen: Apple sucht 6G-Ingenieure

5G überfordert Apple bereits, dennoch tastet man sich schon in Richtung 6G vor. Die nächste Generation des Mobilfunks befindet sich noch in einer sehr frühen Phase der Entwicklung, in der noch mögliche Spezifikationen und der Weg der Standardisierung abgeklopft werden.

Apple hat bislang nicht viel Glück mit der Entwicklung eigener Modems, das hindert das Unternehmen aber dennoch nicht daran, sich schon mit dem Mobilfunk von übermorgen zu beschäftigen. Apple hat zuletzt neuerlich eine Stelle für 6G-Entwicklung ausgeschrieben, schreibt Mark Gurman von Bloomberg in der aktuellen Version seines wöchentlich erscheinenden Newsletters.

6G ist Musik von übermorgen

Derzeit ist LTE / 4G noch immer die meist genutzte Mobilfunkgeneration in weiten Teilen der Welt, während 3G-Netzwerke vielerorts abgeschaltet wurden und 5G langsam in der Breite ankommt. Apple sucht einen System-Softwarearchitekten, der die Arbeiten an einer 6G-Referenzplattform koordinieren soll, so der Redakteur von Bloomberg.

6G könnte einmal 100x so schnelle Datenraten wie 5G liefern, das ist jedoch bislang nur weitgehend theoretisch. Tatsächlich wird 6G kaum vor 2030 eine nennenswerte Rolle in kommerziellen Netzen spielen, bislang laufen bei verschiedenen Netzbetreibern und Netzausrüstern lediglich Vorstudien über eine mögliche Ausgestaltung des Standards. Apple ist seit Ende 2020 Mitglied der Next G Alliance, eines Branchenzusammenschlusses, der die Führerschaft bei der Fortentwicklung von 5G und der Einführung von 6G in Nordamerika behaupten soll. Allerdings greifen in vielen westlichen Märkten Netzbetreiber noch immer gern zu Produkten chinesischer Hersteller, auch wenn diese aufgrund von Sicherheitsbedenken bei Regierungen zunehmend unbeliebt werden.

Ob Apple hier einen besseren Lauf haben wird als bei der Entwicklung seines 5G-Modems, muss sich zeigen, dessen Entwicklung soll wie in einer früheren Meldung berichtet angeblich vor dem Aus stehen.

