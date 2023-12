Home Apps Gewinnspiel zum 1. Advent: 3x 200€ Gutschein von Picmentum

Gewinnspiel zum 1. Advent: 3x 200€ Gutschein von Picmentum

Ihr möchtet eure Fotos auf individuelle Wandbilder in Galeriequalität bringen? Mit der Picmentum App habt ihr nun die Chance, Bilder in einer High-End Druckqualität zu erhalten und auf die Arbeit eines klimaneutralen Fotolabors zurückzugreifen. Zum ersten Advent verlosen wir zusammen mit Picmentum drei 200-Euro-Gutscheine für deren Shop.

Die Weihnachtszeit hat endlich angefangen und beinahe bundesweit darf man sich aktuell auf schneebedeckte Hausdächer und Landschaften freuen. Wie wäre es da mit einem schönen Winterspaziergang, bei dem ihr gleich noch ein paar Schnappschüsse mit euren Liebsten macht? Wenn ihr diese Fotos als schicke Wandbilder zu Weihnachten verschenken wollt, ist heute euer Glückstag: Ihr habt die Chance, einen von drei 200 Euro Gutscheinen von Picmentum zu gewinnen.

Welche Vorteile bietet euch Picmentum?

Treue Apfelpage-Leser werden von der renommierten, deutschen Foto-App ProCamera bereits gehört haben, denn wir haben schon öfter darüber berichtet. Diese wiederum hält mit der Picmentum App eine praktische “Druckfunktion” bereit, mit welcher ihr mit wenigen Taps euer gewünschtes Foto als Wandbild in den unterschiedlichsten Formaten in Auftrag geben könnt. Euer maßgeschneiderter Fotodruck kann kompakt oder großflächig bestellt und an eurer Wand platziert werden, um kahle Stellen in eurem zu Hause mit besonderen Designelementen auszustatten.

Fließbandproduktion ist bei Picmentum fehl am Platz, denn hier wird Wert auf Handarbeit gelegt. Auch der Aspekt der Nachhaltigkeit steht im Vordergrund. Und so wird in einem klimaneutralen Fotolabor mit umweltfreundlichen Materialien gearbeitet. Moderne Druckmaschinen versprechen ein erstklassiges Fotoergebnis mit einer High-End Druckqualität. Nicht nur die App, sondern auch sämtliche Fertigungsschritte bis zum finalen Wandbild sind Made-in-Germany.

Die Bestellung der Prints ist rasch abgeschlossen und natürlich findet eine bequeme Lieferung bis vor eure Haustüre statt. Bevor ihr euch jedoch dazu entscheidet, das Bild zu bestellen, solltet ihr die innovative AR-Funktion ausprobieren. Durch dieses Feature habt ihr die Gelegenheit, das gewählte Wandbild virtuell an eure Wand zu hängen und einen Eindruck davon zu erhalten, ob das Endergebnis eurem Geschmack entspricht.

Weihnachtsidee: Tolle Erinnerungen in Form eines qualitativen Wandbilds verschenken

Advent, Advent ein Lichtlein brennt – und bald können auch die Gesichter strahlen beim Auspacken der Picmentum Prints in Museumsqualität. Liebt ihr es mit eurem Smartphone Fotos zu machen, dann nutzt die Chance, eure Lieblingsmotive als großformatige Drucke zu präsentieren. Oder noch besser: schenkt mit einem individuellen Wandbild besondere Erinnerungen zum Weihnachtsfest!

Schöne Motive für bewegende Fotogeschenke finden sich viele: Ein Wandbild von eurer Familie, dem geliebten Haustier oder schlichtweg atemberaubenden Naturmotiven. Alternativ können auch eigene Gemälde oder die ersten Zeichnungen der Kinder mit ProCamera in hoher Auflösung abfotografiert und dann detailgetreu als Wandbild bestellt werden. Macht euren Lieben eine Freude, indem ihr ihnen ein Foto im großen Format schenkt, welches Emotionen und Erinnerungen hervorrufen wird. Damit könnt ihr nicht nur eure eigene Kreativität ausdrücken, sondern auch den Fakt, dass ihr euch ganz besondere Gedanken rund um das Präsent gemacht habt.

Jetzt Chancen nutzen und Picmentum Gutschein gewinnen

Sichert euch nun einen von drei Gutscheinen im Wert von je 200 Euro, um euer Wunschbild in hoher Qualitätsstufe und damit ein facettenreiches Wandbild zur Dekoration zu erhalten.

Teilnahme am Gewinnspiel:

Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel ist recht einfach, denn ihr müsst hierfür einfach einen Kommentar unter diesem Artikel hinterlassen. Verwendet dafür die Apfelpage-App oder schreibt den Kommentar direkt über die Webseite. Wir verlosen die drei Picmentum-Gutscheine unter allen (gültigen) Kommentierenden. Die jeweiligen Gewinner der Gutscheine kontaktieren wir über die bei Apfelpage hinterlegte E-Mail-Adresse. Bekommen wir keine Antwort, wird ein neuer Gewinner ausgewählt.

Wichtig: Bitte bedenkt, dass wir aufgrund der großen Anzahl an Kommentaren bei diesem Gewinnspiel vielleicht 1-2 Tage benötigen, um alle Teilnahmen unter dem Artikel freizuschalten. Verzichtet auf einen Doppel-Post, denn wer mehrere Kommentare hinterlässt, wird von diesem Gewinnspiel ausgeschlossen.

Hier nochmal alle Daten zum Gewinnspiel zusammengefasst:

Wir bedanken uns nochmals herzlich bei Picmentum by ProCamera für die Unterstützung und wünschen euch allen viel Glück! :)

-----

