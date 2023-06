Home Featured Warum ich Vaterschaftsklagen gegen Craig Frederighi erwarte! (Die Kolumne)

Ja, in meiner Überschrift stand zuerst „Warum ich Vaterschaftsklagen gegen Tim Cook erwarte!“. Nun, der CEO hatte 2014 seine Homosexualität öffentlich gemacht, was historisch noch immer als „Outing“ bezeichnet wird, als müsste man, frau oder nicht-binär seine/ihre/nicht-binäre sexuelle Orientierung erklären. Und selbstverständlich gibt es keinen biologischen Grund, warum ein schwuler Mann nicht eine Frau schwängern können sollte, aber die Wahrscheinlichkeit ist eben doch geringer.

Gag mit Craig

Also muss Craig Frederighi für den Gag herhalten. Der Mann wurde 1969 geboren, ist also 54 Jahre alt und hat schon vier Kinder. Er trägt gerne offene Hemden, rennt herum; biologisch ist also alles im grünen Bereich. Ich hätte auch einen etwas jüngeren Software-Entwickler von Apple nehmen können, wer auch immer die Idee für die Protokollierung des weiblichen Zyklus mit der Apple Watch hatte (war sicherlich kein Mann!). Nicht weiter wichtig, sagen wir: „Warum ich Vaterschaftsklagen gegen Apple erwarte!“

266 Tage Schwangerschaft

Apple kann seit der Apple Watch Series 8 und der Ultra die Temperaturdaten des weiblichen Handgelenks nutzen, um, Zitat Apple: „den wahrscheinlichen Tag des Eisprungs zu schätzen, nachdem er stattgefunden hat, und die Vorhersage über die Periode zu verbessern.“ Die beiden Uhren wurden am 07.09.2022 angekündigt und sind erhältlich seit 16.09.2022 (Apple Watch Series 8) beziehungsweise seit 23.09.2022 (Ultra). Erfahrene Schwangere (und studierte Biologen wie ihr Kolumnist) wissen, dass es nun zwei Zählweisen für den möglichen Geburtstermin gibt. Zum einen der Zyklusbeginn oder der Tag der Empfängnis (Klugscheißer sagen Konzeption, die Vereinigung des Spermiums mit der Eizelle, auf der Straße gibt es weitere blumige Umschreibungen). Einmal sind es 280-282 Tage, beim anderen 266-267 Tage.

Der kleine Apfel

Legen wir etwas einfaches Addieren über diese Anzahl der Tage: Hätte eine Frau am ersten Tag eine Apple Watch gekauft und so ihren Menstruationszyklus kontrolliert, damit verhütet und wäre dabei – sagen wir – etwas schief gegangen, dann müsste in diesen Tagen der kleine Apfel geboren sein, in Zahlen: 16.09.2022 plus 266 Tage = 09.06.2023 (Series 8) bzw. 16.06.2023 (Ultra). Herzlichen Glückwunsch! Ich hoffe, Mutter und Apfel sind wohlauf.

Apple ist schlau wie immer

Apple, schlau wie immer, beugt dem selbstverständlich vor. Zitat: „Das Zyklusprotokoll sollte nicht als Verhütungsmethode verwendet werden.“ (Hier nachzulesen). Es wird also doch keine Vaterschaftsklagen gegen Apple geben, keine Schmerzensgeldforderungen für die Unfallerkennung, die mal nicht funktionierte oder Schadensersatz, weil ein Notruf nicht abgesetzt werden konnte. Sind wir wohl selbst verantwortlich und können uns nicht für 999 Euro (Watch Ultra) freikaufen.

Unser Kolumnist Dr. Marco ist im Twitter-Urlaub, aber auf Mastodon: fileccia@dju.social, persönlich zu erreichen unter marco@apfelpage.de

