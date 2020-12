Home Daybreak Apple Unsere / eure AirPods Max-Eindrücke | iPhone 12 Pro ist Apples Liebling | Telekom und Vodafone Hand in Hand – Daybreak Apple

Morgen miteinander! Na, habt ihr schon alle Geschenke besorgt? Weihnachten rückt näher und mit Shoppen in der City ist es ja gerade etwas schwierig. Aber zum Glück gibt es ja Amazon, auch wenn dort in einem Standort jetzt Corona ausgebrochen ist. Aber wie ich die Jungs mit dem Lächeln auf dem Karton kenne, wird das Lieferversprechen selbst dann nicht gebrochen, wenn die Hälfte der Belegschaft krank oder im Arbeitskampf ist. Und damit willkommen zum Überblick über die letzten 24 Stunden.

Top-Thema für mich ist in dieser Ausgabe ein erster Blick auf die AirPods Max (Affiliate-Link). Der Kollege hat hier einige erste Gedanken zu Design, Eigenschaften und Klang der AirPods Max zusammengefasst, die aber natürlich nur einen groben Überblick geben – später ausführlicher. Aber inzwischen dürften ja auch einige von euch bereits beliefert worden sein, unsere Umfrage hatte seiner Zeit ergeben, dass sich einige Apfelpage.de-Leser die AirPods Max bestellt hatten. Was haltet ihr denn nun von den neuen Highend-Kopfhörern, klanglich und in jeder anderen Hinsicht? (bis auf den Preis, über den wurde ja schon ausgiebig diskutiert). Lasst gern eure persönlichen Eindrücke in den Kommentaren.

Das iPhone 12 Pro treibt die Verkäufe

Um es gleich zu sagen: Mitten in einer abklingenden Pandemie, die aber zum Schluss noch einmal so richtig Luft holt, die Verkäufe eines Premium-Produkts um mutmaßliche 30% steigern zu können, ist eine Leistung, die man honorieren kann. Wie das gelingt und wieso es beim iPhone 13 wohl nicht zu einer Wiederholung dieses Kunststücks reicht, dazu erfahrt ihr hier mehr.

Kommt da ein neues Apple TV?

OK, das ist jetzt nicht ganz so spannend, denn tatsächlich haben wir über ein neues Apple TV schon öfter berichtet. Gekommen ist bis jetzt nichts, aber 2021 soll es dann so weit sein. Kunststück, dieses Jahr wird es wohl nicht mehr passieren.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Der HomePod und HomePod Mini haben ein Update erhalten. Er läuft danach mit Version 14.3, Apple spricht nur von allgemeinen Stabilitätsverbesserungen. Hat jemand einen erhebenderen Beitrag?

Die Telekom und Vodafone arbeiten weiter zusammen…

…bei Ausbau und Bereitstellung schneller Internetleitungen für Festnetzkunden. Die beiden Unternehmen, auf dem Mobilfunksektor Konkurrenten, kooperieren schon länger beim Festnetzausbau, was in der Vergangenheit zahllosen Kunden schnelleres Internet einbrachte. Diese Zusammenarbeit soll nun auch auf das Glasfasernetz ausgeweitet werden, was Vodafone-Kunden Gigabit-Leitungen bescheren wird. Die Bundesnetzagentur findet die fortgesetzte Kooperation gut und erklärte, einstweilen keine regulatorischen Störfeuer zünden zu wollen.

Microsoft Office ist am M1-Mac jetzt schneller.

Durch die Anpassung an Apple Silicon läuft Microsoft Office respektive die Kern-Apps Word, Excel, PowerPoint und OneNote, nun deutlich schneller am M1-Mac, hier die Infos. In nächster Zeit wird auch Microsoft Teams am Mac M1-optimiert daherkommen.

Und ich wünsche euch jetzt einen schönen Start in den Tag!

