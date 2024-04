Home Sonstiges Vodafone zu teuer? So könnt ihr per Sammelklage zu viel gezahlte Gebühren zurückfordern

Wer seine gestiegene Vodafone-Rechnung nicht hinnehmen möchte, kann jetzt einfach und schnell dagegen vor Gericht ziehen. Hierzu ist die Teilnahme an einer Sammelklage möglich, die Verbraucherschützer gegen Vodafone eingereicht hatten. Ziel ist, die Mehrkosten erstattet zu bekommen.

Die jüngste Preisrunde bei Vodafone erfolgte aus Sicht der Verbraucherzentrale-Bundesverband zu Unrecht. Der Anbieter hatte vielen Kunden im letzten Jahr die Preise erhöht und zwar für die jeweils laufenden Verträge, ohne dies im Rahmen einer Vertragsänderung neuerlich mit dem Kunden zu vereinbaren. Die Kosten für Internet und Festnetz via Kabel oder DSL wurden um zumeist fünf Euro im Monat angehoben. Vodafone verwies hierzu lediglich auf allgemeine gestiegene Aufwendungen, etwa in den Bereichen Energie und Personal. Die Verbraucherschützer sehen die Preiserhöhung als unzulässig an.

Klage zielt auf Rückzahlung ab

Der VZBV hatte im November letzten Jahres eine sogenannte Abhilfe-Klage gegen Vodafone eingereicht, diese fungiert zugleich als Sammelklage nach dem geänderten Verbandsklagerecht. Konkret bedeutet das, betroffene Kunden können ihr leicht beitreten. Im Erfolgsfall erhalten sie direkt eine Entschädigung zugesprochen.

Diese möchte der VZBV auch erreichen: Gefordert wird die Rückzahlung der Differenz zum alten Preis oder eine Entschädigung für zu viel gezahlte Gebühren, was für den Nutzer letztlich keinen Unterschied macht.

Klageberechtigt sind Nutzer eines Anschlusses für Festnetz und Internet über Kabel oder DSL bei Vodafone oder einer Vodafone-Tochtergesellschaft, sowie auch von Rechtsvorgängern – und hier zu nennen wäre etwa Unitymedia oder Kabel Deutschland, von denen Vodafone viele Kabelkunden übernommen hatte. Mobilfunkverträge sind ausgenommen.

Kunden, die an der Klage teilnehmen möchten, können sich hier in das Klageregister eintragen.

