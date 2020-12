Home HomePod & Apple Music HomePod und HomePod Mini erhalten Update auf Software-Version 14.3

Apple hat heute Abend die Version 14.3 der HomePod-Software veröffentlicht. Das Update wird automatisch auf dem HomePod und HomePod Mini installiert. Wer es eilig hat, kann das Update aber auch manuell laden und installieren.

Einen Tag nach der Veröffentlichung von iOS 14.3 und iPadOS 14.3, macOS 11.1, watchOS 7.2 und tvOS 14.3 hat Apple heute Abend auch ein Update für den HomePod und HomePod Mini veröffentlicht.

Die Version 14.3 der HomePod-Software wird automatisch auf dem HomePod und dem HomePod Mini (Affiliate-Link) installiert, dies sollte in den nächsten Tagen erfolgen. Wer es schneller laden möchte, kann das Update auch über die Home-App einspielen. Dieses Update verteilt Apple etwas mehr als einen Monat nach der Veröffentlichung der Version 14.2, diese hatte unter anderem die Unterstützung für das neue Intercom-Feature gebracht, das Apple vor kurzem eingeführt hatte und mit dem sich Sprachnachrichten an andere HomePods und Apple-Geräte in der selben Familie schicken lassen.

Nur allgemeine Stabilitätsverbesserungen in HomePod-Software 14.3

Apple schreibt in den Anmerkungen zum Update auf Version 14.3, diese Aktualisierung bringe lediglich allgemeine Verbesserungen der Stabilität. Die HomePod-Software basiert seit einiger Weile auf tvOS, was den Entwicklungsprozess für Apple vereinfacht.

In einer weiteren Meldung haben wir unsere Eindrücke zum neuen HomePod Mini zusammengefasst.

