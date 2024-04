Home Gerüchte Doch nicht. 12,9 Zoll-iPad Air jetzt doch ohne Mini-LED-Display

Das neue iPad Air soll nun doch kein Mini-LED-Display bekommen. Der Display-Analyst Ross Young fing seine zuvor geäußerte Spekulation über eine solche Ausstattung jetzt wieder ein. Apple habe sich aufgrund der hohen Kosten nun letztlich doch gegen diese Option entschieden.

Es war eine interessante Idee: Apple werde das neue iPad Air mit 12,9 Zoll mit einem Mini-LED-Display ausstatten, hatte vor einigen Tagen der Display-Branchenkenner Ross Young von DSCC behauptet.

Diese Technik kommt aktuell im MacBook Pro und iPad Pro zum Einsatz. Erstmals soll nun auch das iPad Air mit 12,9 Zoll Diagonale erscheinen und exklusiv in diesem Modell würde ein Mini-LED-Panel stecken, so Young. Doch nun rudert er zurück.

Mini-LEDs sind doch zu teuer

Apple habe sich nun aber dennoch gegen diese Option entschieden, schreibt Young auf X für seine Abonnenten dort. Zwar habe er von mehreren Quellen in der Lieferkette Apples die Information erhalten, dass Apple diesen Schritt gehen werde, in Cupertino habe man sich aber dennoch dagegen entschieden, so Young nun.

Die hohen Kosten für die Panels sollen hierfür ausschlaggebend gewesen sein. Dafür plane Apple angeblich, ein 12,9 Zoll-iPad mit Mini-LEDs im vierten Quartal 2024 einzuführen, worum es sich hierbei handeln soll bleibt aber unklar. Mini-LEDs haben ähnliche Eigenschaften wie OLEDs, erreichen größere Helligkeiten und schwärzere Schwarzwerte bei zugleich überlegenem Kontrast und geringerem Energiehunger. Anders als OLEDs benötigen sie hingegen noch eine Hintergrundbeleuchtung.

Das iPad Pro soll nun erstmals mit einem OLED-Panel ausgestattet sein, das allerdings vermutlich den Preis treibt. Am 07. Mai werden die neuen iPad-Modelle erwartet. Auf der Veranstaltung könnte Apple auch einen neuen Apple Pencil vorstellen.

