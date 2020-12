Home Apps Microsoft Office jetzt für M1-Macs optimiert und deutlich schneller

Microsoft hat seine Office-Apps für den Mac nun für Apple Silicon optimiert: Damit starten die Apps jetzt deutlich schneller und auch Dokumente sind schneller geöffnet. Im weiteren Verlauf sollen auch weitere Microsoft-Apps für die M1-Chips optimiert werden.

Microsoft hatte es bereits angekündigt, nun folgen Taten: Heute teilt das Unternehmen mit, die Updates für Microsoft Office, die die Bürosoftware an Apple Silicon und damit den neuen M1-Prozessor im neuen MacBook Air (Affiliate-Link), MacBook Pro und Mac Mini anpassen, sind fertig. Ab sofort können Nutzer die Aktualisierungen über den Mac App Store oder das Auto-Update-Tool von Microsoft Office laden und installieren oder warten, bis sie automatisch installiert werden.

Die Kern-Apps Word, Excel, PowerPoint und OneNote sind nun an den M1 angepasst, daraus ergibt sich ein Geschwindigkeitsgewinn. Im Kurztest in der Redaktion öffnen sich die Apps auf einem M1-MacBook Air nun in weniger als einer Sekunde. Ein Word-Dokument mit rund 1.000 Wörtern öffnet sich nun ebenfalls in etwa einer Sekunde.

Weitere Optimierungen sollen folgen

Microsoft Outlook erhält nun die Unterstützung für iCloud-Konten, damit können Nutzer auch ihre privaten iCloud-E-Mail-Konten in die zumeist geschäftlich genutzte Outlook-App einbinden. Dieses Update wird innerhalb der nächsten Wochen an die Nutzer verteilt.

Im weiteren sollen auch weitere Microsoft-Apps für den M1 optimiert werden, darunter etwa Microsoft Teams. Die Kern-Apps inklusive OneNote sollen zudem eine überarbeitete Oberfläche erhalten, die ab nächsten Monat an erste Nutzer verteilt wird.

