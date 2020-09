„Tehran“ auf Apple TV+ angelaufen: Wie gefällt euch die neue Agentenserie?

Auf Apple TV+ ist eine neue Serie angelaufen. „Tehran“ greift einen brisanten politischen Konflikt auf und wurde bereits vorab in Israel gezeigt. Die Serie wird in Zukunft jeden Freitag fortgesetzt, wie es bei Apple TV+ üblich ist. Was haltet ihr von dem Neuzugang?

Auf Apple TV+ wächst das Angebot wieder: Die neue Serie „Tehran“ ist heute auf Apples Streamingdienst angelaufen.

„Tehran“ erzählt die Geschichte einer israelischen Mossad-Agentin, die auf eine gefährliche Mission in die iranische Hauptstadt entsandt wird, um dort entscheidende Schritte in Bezug auf das iranische Atomprogramm zu unternehmen. Im Verlauf der Mission ergeben sich dann noch diverse Verwicklungen mit einem Mitglied der iranischen Demokratiebewegung, auch eine romantische Komponente hat die Serie zu bieten.

„Tehran“ lief bereits zuvor in Israel, wo er von einem lokalen TV-Sender gezeigt wurde.

In der Serie sind unter anderem die israelische Schauspielerin Niv Sultan sowie Shaun Toub, Shervin Alenabi, Liraz Charh, und Menashe zu sehen.

Jeden Freitag eine neue Folge

Zu Beginn sind die ersten drei Folgen von „Tehran“ auf Apple TV+ zu sehen. Danach wird jeden Freitag eine neue Folge verfügbar werden und das für fünf Wochen.

Die Serie greift einen seit Jahrzehnten aktuellen Aspekt des Nahostkonflikts auf, Apple kennzeichnet „Tehran“ als für unter 16 Jahre alte Zuschauer als nicht geeignet. Apple TV+ kostet fünf Euro im Monat, die meisten Nutzer dürften aber aktuell noch das einjährige kostenlose Probe-Abo nutzen.

Wie gefällt euch die neue Serie auf Apples TV-Dienst?

