„Steph Curry: Underrated“ ist ab sofort auf Apple TV+ verfügbar

Fragt man Menschen rund um den Globus nach den besten Basketballern in der NBA, dürften Namen wie Michael Jordan, LeBron James, Magic Johnson oder Larry Bird fallen. Vielleicht auch noch Tim Duncan, Scottie Pippen, Pau Gasol oder Dennis Rodman. Dabei ist Steph Curry schon jetzt in der Riege der besten Point Guards in der obersten Spitzengruppe angekommen – keiner versenkt jenseits von Downtown in so einer beeindruckender Konstanz. Eine Doukemnation beleuchtet seinen Werdegang und ist nun auf Apple TV+ verfügbar.

„Steph Curry: Underrated“

Neben den genannten Spielern gibt es noch Legenden wie Karl Malone, Charles Barkley oder Patrick Ewing, denen Curry etwas voraushat. Genauer gesagt, sind es gleich vier Championships, die er mit den Golden State Warriors erringen konnte. Die Dokumentation begleitet seinen Werdegang von der Highschool über die Zeit in eine der kleineren Universitäten des Landes bis zu einem der besten Dreierschützen aller Zeiten. Das mündete nicht nur in vier NBA-Titeln, zeitweise spielten seine Warriors alles und jeden an die Wand – sogar der legendäre Winning-Rekord in einer Regular Season der Chicago Bulls wurde geknackt.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

