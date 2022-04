Home Apfelplausch Sollten alte Apps gelöscht werden? | Apple Watch 8 mit SAT-Funktion | Wer soll iPhones reparieren dürfen? – Apfelplausch 238!

Sollten alte Apps gelöscht werden? | Apple Watch 8 mit SAT-Funktion | Wer soll iPhones reparieren dürfen? – Apfelplausch 238!

Apple löscht alte Apps aus dem App Store, ist das eine sinnvolle Maßnahme zur Pflege des App-Katalogs oder eher übergriffig? Wir sind uns nicht ganz einig, grundsätzlich sehen wir aber durchaus Vorteile für den Verbraucher. Damit willkommen zum Apfelplausch 238.

Wir beginnen die Sendung natürlich wie üblich mit einem Blick in unseren Briefkasten und der führt uns gleich in unser erstes Thema. Es hat zu tun mit verschwindenden Apps.

Kapitelmarken

00:00:00: Intro und Gelaber

Intro und Gelaber 00:06:00: Hörerpost zu Apples App-Lösch-Policy

Hörerpost zu Apples App-Lösch-Policy 00:28:30: Kommen doch ein SAT-iPhone und SAT-Apple Watch?

Kommen doch ein SAT-iPhone und SAT-Apple Watch? 00:34:00: iMac Pro 2023 vor Comeback?

iMac Pro 2023 vor Comeback? 00:44:40: iPhone-Self Service in USA: iFixit mit Sorgen

iPhone-Self Service in USA: iFixit mit Sorgen 00:53:00: iCloud Private Relay in iOS 16 aufgebohrt

iCloud Private Relay in iOS 16 aufgebohrt 00:50:20: EU vs. Apple: Exklusivität der Plattform soll enden

EU vs. Apple: Exklusivität der Plattform soll enden 01:06:30: iOS -Konzept zeigt mehr Personalisierbarkeit: unsere Meinung

Apfelplausch hören

Apfelplausch unterstützen

Sollten zu alte Apps gelöscht werden?

Apple löscht alte Apps aus dem App Store, die einzige Möglichkeit, dem zu entgehen, ist für Entwickler die Einreichung eines Updates, aber ist das ein guter Ansatz von Apple? Wir sprechen darüber, sind uns zwar nicht ganz einig, aber erkennen beide die Vorzüge.

StreamOn und Co. sind bald weg

Wir müssen kurz – nun, nicht ganz so kurz – über das bevorstehende Aus von StreamOn und Vodafone Pass in Deutschland sprechen. Diese Debatte bringt uns auch auf das Thema der Preise für Mobilfunktarife. So viel ist klar: Alles ist viel zu teuer.

Bekommt die Apple Watch ein Satelliten-Feature?

Das sagt zumindest Mark Gurman, aber wir haben daran unsere Zweifel, ich zumindest habe die. Aber ich würde mich gern eines besseren belehren lassen.

Und was war sonst noch so?

Der iMac Pro soll zurückkommen, das sagt Mark Gurman. Und er soll den M3-Chip als Prozessor besitzen. Die iPhone-Reparatur in den USA ist jetzt auch für Privatkunden möglich und interessanterweise sehen Lukas und ich deren Implikationen gar nicht ganz gleich. Das iCloud Private Relay soll unter iOS 16 deutlich ausgeweitet werden und das wiederum finden wir beide eigentlich sehr gut. Die Frage ist: Kommt die vermutete Verbesserung wirklich? Und zum Schluss sprechen wir… nun, noch einmal über dies hier: Es lässt sich nicht vermeiden. Damit darf ich euch wie üblich viel Spaß beim Zuhören wünschen.

Als Hörerpost Plausch sein?

…dann schreibt uns eure Fragen, Anmerkungen, Ideen und Erfahrungen an folgende Adressen:

Apfelplausch hören

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!