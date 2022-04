Home Apple Watch Jetzt angeblich die Apple Watch: Satelliten-Feature-Spekulationen brechen wieder los

Es ist wieder da, das Gerücht um Satellitenkommunikation mit Apple-Produkten. Letztes Jahr wurde über ein iPhone mit Set-Link spekuliert, jetzt ist die Apple Watch dran. Allerdings gilt heute noch mehr, was letztes Jahr galt: Allzu sicher sollte man sich hier nicht sein.

Mark Gurman von Bloomberg ist in der Regel gut informiert über Apples Pläne, doch nicht alle seine Prognosen treffen auch zu. So hat das iPhone etwa noch keinen Satelliten-Uplink, mit dem Nutzer einen Notruf absetzen können. Diese Prognose hatte Gurman letzten Sommer nachhaltig vertreten, doch dann zeichnete sich ab: So schnell wird es nicht gehen. Nun, ein halbes Jahr vor dem Launch des nächsten iPhones, ist die Spekulation plötzlich wieder in der Welt, sogar noch wilder als zuvor.

Soll die Apple Watch Satellitenfähigkeiten erhalten?

Nun geht Gurman in der neuesten Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters gar davon aus, dass die Apple Watch ebenfalls über Satellitenkommunikationsfähigkeiten verfügen können soll, wenn wohl auch noch nicht in diesem Jahr: 2023 wird als mögliches Zeitfenster genannt.

Damit würde die Uhr in Konkurrenz zu den Explorer-Modellen von Garmin treten, die vergleichbare Features schon jetzt bieten. Dabei ist die Nutzbarkeit aber äußerst eingeschränkt: Allenfalls den Standort oder kurze Textnachrichten werde man verschicken können und das auch explizit nur, wo es keinen Mobilfunkempfang gibt und wohl nur zu Rettungsleitstellen oder einigen ausgewählten Notfallkontakten. Apple möchte es sich mit den Netzbetreibern, die die iPhones nach wie vor vielerorts stark subventionieren, nicht verderben.

Notrufe mit Einschränkungen

Als Partner wird noch immer Globalster genannt. Dessen Netz bietet zunächst eher suboptimale Voraussetzungen. Seine Satelliten sind nicht untereinander verbunden, sondern müssen jeweils in Reichweite einer Bodenstation sein, das schließt die Nutzung etwa auf den Ozeanen größtenteils aus. Allerdings soll Globalster einen neuen Großkunden haben, der im Februar 17 neue Satelliten bestellt hat. Der Name des Kunden wurde nicht genannt.

