Sicherheitsupdates: Auch für iOS und iPadOS 16 und 15 sind Aktualisierungen verfügbar

Apple hat auch ältere iOS-Versionen mit Updates versorgt. Wer noch ein Gerät unter iOS 16 oder 15 nutzt, sollte diese umgehend einspielen. Sie beheben teils die selben Sicherheitslücken, die auch im aktuellen iOS 17.4 und iPadOS 17.4 aus der Welt geschafft worden waren.

Apple pflegt inzwischen auch ältere Versionen von iOS und iPadOS. So hat das Unternehmen nun auch Updates für iOS 16 und das noch ältere iOS 15 für die Nutzer dieser alten Systeme zur Verfügung gestellt. Wer auf seinem iPhone oder iPad noch iOS 16 oder iPadOS 16 verwendet, kann iOS und iPadOS 16.7.6 laden und installieren. Diese Aktualisierungen beheben unter anderem die Lücke im Kernel, die Apple auch im aktuellen iOS und iPadOS 17.4 beseitigt hatte. Diese Schwachstellen sollen laut Apple bereits aktiv ausgenutzt worden sein.

Es wurden unter anderem Probleme bei der Sicherheit von AirDrop und im privaten Browsing behoben. Hier konnte ein Angreifer unter Umständen auch auf Konversationen in der Mail-App zugreifen, neben einer möglichen Einsicht in geöffnete Tabs in Safari.

Auch noch Updates für noch ältere Systeme

Darüber hinaus hat Apple auch noch ältere Systemversionen verteilt. iOS 15.8.2 und iPadOS 15.8.2 können von Nutzern, die noch diese alten Systeme auf ihren iPhones und iPads verwenden, nun laden und installieren. Hier gibt Apple keine weiteren Details zur Natur der vorgenommenen Änderungen bekannt.

Bekanntermaßen stopft Apple in den Updates für die älteren Systeme nicht mehr unbedingt alle Lücken, die die Patches für die aktuelle Software enthalten.

