Home iCloud / Services Rückschlag für Apple TV+: Sci-Fi-Serie „Metropolis“ wird gar nicht erst gedreht

Rückschlag für Apple TV+: Sci-Fi-Serie „Metropolis“ wird gar nicht erst gedreht

Wer aktuell den hochwertigsten Content streamen will, muss sich Apple TV+ anschaffen. Dies gilt vor allem dann, wenn man Bock auf Sciene Fiction hat. Die Serie „Invasion“ überzeugt mit opulenten Bildern. Das motivierte den Streamingdienst auch dazu, sich die Rechte an einem Meilenstein des Genres aus den 1920er-Jahren zu sichern, doch hier wurde nun überraschend der Stecker gezogen.

„Metropolis“ sollte als Serie erscheinen

Die Rede ist vom deutschen Film Metropolis, der 1927 in die Kinos kam und fast 100 Jahre danach immer noch einer der Meilensteine gefeiert wird. Apple TV+ sicherte sich die Rechte vor mehr als einem Jahr,Apfelpage berichtete. Nun wurde überraschend bekannt, dass das Projekt vollständig gecancelt wurde.

Autorenstreik und Kostenexplosion lassen das Projekt sterben

Laut dem Branchenblatt Deadline gibt es für die Einstellung des Produktes, dessen Dreharbeiten für August 2023 in Australien angesetzt waren, zwei Gründe: Einerseits ist das der aktuelle Autorenstreik, der auch andere Projekte wie die zweite Staffel von „Serverance“ beeinflusst. Zudem hat die Serie schon jetzt das geplante Budget um ein Vielfaches überschritten, konkrete Zahlen gibt es dazu nicht. Mit Blick auf andere Serien auf Apple TV+, wie „The Morning Show“ oder eben“Serverance“ ist das wenig verwunderlich. Brancheninsider taxieren die Kosten der beiden Show pro Folge auf 15 bis 25 Mio. US-Dollar.

Was kostet Apple TV+

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!