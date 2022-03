Home Sonstiges „Metropolis“: Sci-Fi-Klassiker kommt als Serie zu Apple TV+

„Metropolis“: Sci-Fi-Klassiker kommt als Serie zu Apple TV+

Wer an das Genre Sci-Fi denkt, denkt sofort an Filme wie Star Trek, die Serie Raumschiff Enterprise, den Film Dune oder an die Serie Foundation auf Apple TV+. Doch einer der Meilensteine stammt aus Deutschland aus dem Jahre 1927 und hört auf den Namen Metropolis. Das rund zweieinhalbstündige Epos gilt heute als Klassiker und wird als Serie neu aufgelegt.

Metropolis als Serie

Fast 100 Jahre nach dem Film hat sich Cupertino die Rechte für eine Serienadaption gesichert. Die Regie wird Sam Esmail, der auch die erfolgreiche Serie Mr. Robot drehte, übernehmen. Auch das Drehbuch soll aus seiner Feder kommen. Dies berichtet das Branchenblatt Deadline. Mit weiteren Details geizt der Bericht. Weder der aktuelle Start der Serie noch die Anzahl der Episoden ist bekannt. Wer den originalen Film kennt, weiß, dass sich der Stoff für eine längere Serie hervorragend eignet.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.



Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube.



Inhalt von YouTube immer anzeigen

Metropolis galt seinerzeit als einer der teuersten Filme der Welt

Der Regisseur Fritz Lang begann das Projekt 1925 und musste am Ergebnis nach der Premierenvorstellung, bei welcher der Film gnadenlose Kritiken erhielt, umfangreich nachbessern. Mit den Nachdrehs kommt der Schwarzweiß-Film, im Expressionismus gedreht, auf eine Länge von rund zweieinhalb Stunden Laufzeit. Der Film beschreibt ein Zwei-Klassen-System. Dabei nimmt der Maschinenmensch Maria eine wichtige Rolle ein, um die Oberschicht mit der Arbeiterschicht zu verbinden.

Eine Filmfassung auf DVD gibt es hierzu bereits schon.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!