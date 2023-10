Home Apps Passkeys: WhatsApp will die Anmeldung auch bald umstellen

WhatsApp wird in den nächsten Monaten Passkeys zur Anmeldung einführen. Diese neue Technik kommt auf den ersten Blick ohne ein Passwort aus. Natürlich müssen sich die Nutzer trotzdem authentifizieren. Der Ansatz ist für viele Anwender etwas undurchsichtig.

WhatsApp reiht sich nun auch in die Liste von Diensten und Firmen ein, die auf Passkeys zur Anmeldung an personalisierten Konten setzen. Schon vor einigen Monaten deutete sich die Einführung von Passkeys bei WhatsApp an, nun ist es offiziell.

Die neue Funktion wird zunächst unter Android eingeführt und das wird vermutlich einige Wochen dauern. Im Anschluss startet dann die Einführung auch unter iOS.

Eine neue Art, für Sicherheit zu sorgen

Passkeys wird von Sicherheitsexperten als Durchbruch hin zu mehr Sicherheit bei Onlinediensten gesehen, für Nutzer ist das Verfahren aber schwer zu verstehen. Das liegt vordergründig daran, dass es zunächst gar nicht sehr viel anders wirkt, als die Anmeldung per Passwort, zumindest dann, wenn die Anmeldedaten im Schlüsselbund oder einem anderen Passwortmanager gespeichert sind und per Touch ID oder Face ID freigegeben werden.

Tatsächlich aber setzt Paskeys nicht auf das Anmeldepaar aus Benutzernamen und Passwort, sondern auf ein Schlüsselpaar aus öffentlichem und geheimem Schlüssel. Ersteren kennen Onlinedienste von registrierten Nutzern, den privaten Schlüssel jedoch nicht.

Er entsteht lokal auf dem Gerät und wird auch dort geprüft und das wiederum per Biometrie, als etwa Face ID. Somit ist die oft gehörte Aussage, Passkeys würden das Passwort abschaffen, nicht ganz korrekt. Tatsächlich benötigt der Nutzer noch immer zumindest ein Geheimnis, das in seinem Besitz sein muss, also etwa sein Gesicht, Fingerabdruck oder den Passcode, der zwingend festgelegt sein muss, um ein anderes biometrisches Verfahren einrichten zu können. Somit geht die Verantwortung für die Integrität sensibler Informationen von den Dienstebetreibern auf das Endgerät der Nutzer über, ein Umstand, der zumindest noch nicht problematisch ist, in Zukunft aber an Bedeutung gewinnen könnte.

