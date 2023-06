Home Smart Home Meross veröffentlicht neue Steckdose mit Verbrauchsmessung

Für HomeKit gibt es zwei Kategorien, in denen es Produkte wie Sand am Meer gibt: Leuchtmittel und Steckdosen. Steckdosen mit Verbrauchsmessung sind indes nicht so zahlreich vertreten, doch nun gibt es auch von Meross ein entsprechendes Modell.

Meross ‎MSS210P Steckdose mit Verbrauchsmessung

Die schaltbaren Steckdosen verfügen über folgende Abmessungen: 5 cm × 6,3 cm und sind somit etwas kompakter als der reguläre Zwischenstecker. Die Leistungsaufnahme gibt der Hersteller mit bis zu 16 A bei maximal 3840 Watt an.

Eingebunden wird die Steckdose im WLAN (2,4 GHz) dank HomeKit-Zertifizierung nativer über die Home-App. Für die Verbrauchsmessung braucht es jedoch zwingend die gleichnamige App des Herstellers.

Hier lassen sich dann Daten nach Tagen, Wochen und Monaten filtern. Um den monetären Verbrauch auszulesen, muss bei der Ersteinrichtung lediglich der Preis pro Kilowattstunde eingetragen werden.

Preise und Verfügbarkeit

Die neue Steckdose ist ab sofort bei Amazon erhältlich und meross-typisch überraschend günstig. Regulär werden 18,99 Euro fällig, ein 20%-Coupon (aktivierbar auf der Produktseite, drückt den Preis auf knapp 15 Euro. Dieser lässt sich auch für das Doppelpack nutzen, dann liegt die Steckdose umgerechnet bei knapp 14,50 Euro:

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

