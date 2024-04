Home Apple Mehrstufiger Plan: Apples KI-Server soll Ende 2025 kommen

Apple soll an einem eigenen KI-Server arbeiten. Der sei mit Chips von TSMC bestückt und könnte die Grundlage für neue KI-Dienste von Apple bilden. Die Hardware könnte allerdings frühestens kommendes Jahr in die Massenproduktion gehen.

Apple soll an einem eigenen Server für seine Rechenzentren mit dem Schwerpunkt auf die Verarbeitung von KI-Modellen arbeiten, das behauptet ein Nutzer in chinesischen sozialen Medien, der nach eigenen Angaben über 25 Jahre Erfahrung in der Branche, darunter auch bei Intel zurückblicken kann und von MacRumors zitiert wird.

Apple habe einen Server mit Apple Silicon-Chips, der auf KI hin optimiert ist, in der Pipeline, heißt es in der Ausführung. Er soll von einem Chip auf dem 3nm-Prozess angetrieben werden, diese Strukturbreite kommt bereits im aktuellen M3 Pro zum Einsatz, der neue Server-SoC dürfte allerdings noch zusätzliche Modifikationen aufweisen, wenn Apple hier eine besondere KI-Stärke implementieren möchte.

Denkbar wäre eine deutlich vergrößerte Neural Engine.

Die mehrstufige kI-Strategie

Wie passt das aber zu zuvor geäußerten Ausblicken, wonach Apples iPhone-KI-Features zunächst rein auf lokal ausgeführten Modellen auf den Geräten basieren? Denkbar wäre, dass diese lokal umgesetzten Funktionen die erste Phase von Apples KI-Offensive sind.

Keine wirklich durchschlagende KI kommt aber ohne Cloud-Ressourcen aus, diese könnte Apple zunächst von Konkurrenten lizenzieren, etwa von Google in Form von Gemini-Ressourcen. Später dann könnte Apples eigene Server-Lösung einspringen.

Diese könne laut der Quelle allerdings nicht vor Ende 2025 in den Regelbetrieb gehen. Noch immer ist völlig unklar, welches Ausmaß die geplanten KI-Neuerungen in iOS 18 und Co. einmal haben werden.

