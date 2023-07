Home Mac M3-Macs in Vorbereitung: Zulieferer rechnen mit Umsatzsprung

M3-Macs in Vorbereitung: Zulieferer rechnen mit Umsatzsprung

Apples Zulieferer bereiten sich offenbar auf die Produktion neuer Macs vor. Das passt zu früheren Einschätzungen, wonach die ersten Macs mit M3-Chip im Herbst auf den Markt kommen sollen. Diese werden allerdings wohl nur die Basisversion des neuen Chips nutzen.

In Apples Lieferkette wird offenbar die Produktion kommender Mac-Modelle vorbereitet. Verschiedene Unternemen in der Fertigungskette für Halbleiterprodukte wie OSAT ASE Technology oder der Interfacespezialist CHPT rechnen mit steigenden Umsätzen in den kommenden Monaten, berichtet aktuell die in Taiwan erscheinende Fachzeitschrift Digitimes für Abonnenten. Es kann erwartet werden, dass diese positive Erlösentwicklung auf bevorstehende Aufträge zur Fertigung von Komponenten für neue Apple-Produkte zurückzuführen ist.

Erste Macs mit M3 sollten bald vorgestellt werden

Aktuell wird erwartet, dass Apple im Herbst die ersten Macs mit dem neuen Chip auf den Markt bringen wird. Der M3 wird wohl in einem 3nm-Verfahren gefertigt, was deutliche Sprünge bei Performance und Energieeffizienz verspricht. Quellen in der Zulieferindustrie sowie bei Bloomberg gingen zuvor bereits von einer Einführung erster M3-Macs im Herbst aus.

Allerdings werden zunächst wohl nur das Einsteiger-MacBook Pro sowie der iMac 24 den Basis-M3 bekommen. Das MacBook Pro 14/16 Zoll mit dem M3 Pro wird Apple wohl erst kommendes Jahr vorstellen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet haben. Selbiges gilt auch für das iPad Pro mit dem nächsten A-Series-Chip. Einzig das iPhone 15 Pro wird wohl schon im Herbst mit einem auf 3nm basierenden A17-Prozessor erscheinen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!