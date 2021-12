Home Daybreak Apple Kinderporno-Scanner kommt doch | App-Tracking-Transparenz macht neuen Ärger | wird Pegasus abgewickelt?abgewickelt? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen!Apple stellt seinen Kinderporno-Scanner offenbar doch noch nicht ein, auch wenn es zuletzt ganz so aussah. Apple sieht außerdem einer neuen Untersuchung aufgrund seiner App-Tracking-Transparenz entgegen. Und der Beta-Zyklus geht auch weiter. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Das mit Apples Kinderschutzprogramm ist schon so eine Sache: Einige Bausteine davon, wie etwa der Scanner nach Kinderpornos auf den iPhones, stieß nun gar nicht auf Begeisterung der Massen. Apple reagierte zunächst darauf, indem man das Projekt verzögerte. Zuletzt dann sah es so aus, als wolle man diesen Gedanken ganz und gar fallen lassen, doch nein… so ist es auch nicht. Tatsächlich habe man die Idee nicht verworfen, ließ Apple nun vermelden, hier dazu mehr.

Apples App-Tracking-Transparenz sorgt für neuen Ärger

Man kennt das schon: Facebook, andere Werbenetzwerke und Branchenverbände stören sich an Apples App-Tracking-Transparenz. Ich kenne sogar selbst einige Werbeleute, die sich darüber ärgern, dass Apple es den Kunden jetzt so leicht macht, ihre Privatsphäre zu bewahren – nicht weitersagen. Nun hat eine weitere Behörde ihren Unmut hierüber zum Ausdruck gebracht und eine Untersuchung eingeleitet, hier dazu mehr Details.

Wird NSO zerschlagen?

Das ist dieses Unternehmen, das Pegasus entwickelt hat, eine Spyware, die vor allem von unnetten Regierungen genutzt wurde und wird, um Anwälte, Journalisten und andere Menschenfreunde zu drangsalieren. Diese Firma steht nun offenbar vor dem Aus, mehr dazu hier.

Und was war sonst noch so los?

Wir wollen euch über die kommenden Neustarts auf Netflix informieren.

Wir wollen euch auch die neueste Ausgabe des Apfelplausch ans Herz legen.

Wir wollen euch auf die neue Beta 1 von macOS Monterey 12.2 aufmerksam machen.

Und wir wollen euch noch auf dieses Shot on iPhone-Video hinweisen, über das wir zuletzt berichtet hatten.

Apropos Video: Apple hat da auch noch ein Video veröffentlicht. Es zeigt, wie man die Funktion der Konversationsverstärkung richtig nutzt – nun ja, es wäre ja auch schön, wenn es dazu gar kein Video bräuchte, aber wer bin ich schon.

Damit darf ich euch schon jetzt ein schönes Wochenende wünschen.

