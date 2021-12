Home Apfelplausch Apples Zukunft: iPhone Fold oder Brille? | Was brachten die neuen Updates? | Gerüchte der Woche – Apfelplausch 219!

Apples Zukunft: iPhone Fold oder Brille? | Was brachten die neuen Updates? | Gerüchte der Woche – Apfelplausch 219!

Apple hat mit einem Update für iOS und macOS einige neue Funktionen eingeführt und die sind gar nicht schlecht, darüber sprechen wir unter anderem heute. Außerdem in dieser Sendung: Was war da zuletzt los mit Apples Kinderschutzprogramm? Was bringt der 27-Zoll-iMac und wann kommt das iPhone Fold? Damit willkommen zum Apfelplausch 219.

Diese Sendung beginnen wir natürlich wie üblich mit ein wenig Post von euch, bevor wir dann noch ein paar Worte über die Apple Watch verlieren.

Kapitelmarken

00:00:00: Intro und Gelaber

00:03:20: Hörerpost: Skepsis zur Apple Brille | Time Machine Bug

00:19:30: iOS 15.2 und macOS 12.1 sind da

00:41:45: Apple streicht iCloud-Fotoscanner, oder etwa doch nicht?

00:51:00: iCloud-Talk und neue Gerüchte zum großen iMac

01:06:00: iCloud-Talk und neue Gerüchte zum großen iMac

01:17:00: AirPods Pro 2022

Apple liefert neue Funktionen

Wir stellen ein wenig die neuen Features vor, die Apple mit iOS 15.2 und macOS Monterey 12.1 eingeführt hat und die kommen zumindest bei uns gut an.

Neue Verwirrung um den Kinderporno-Scanner

Kommt er nun oder doch nicht? Zuletzt verschwanden die entsprechenden Erläuterungen von der Website, Apple will aber an dem Projekt festhalten, man wird sehen.

Was kann der neue große iMac?

Inhalte mit bis zu 120 Hz anzeigen, und das ab 2022? Wir ordnen die jüngsten Prognosen ein.

Und wann kommt das iPhone Fold?

Das soll dem Vernehmen nach noch gut was dauern. Wir nutzen die Gelegenheit, um erneut über Apples Strategie bei der Erschließung des Falt-Smartphone-Marktes zu sprechen oder genauer gesagt, die Abwesenheit der selben.

Und am Ende freuen wir uns noch ein wenig verhalten auf die AirPods Pro 2, die irgendwann kommendes Jahr erwartet werden.

Als Hörerpost im Plausch sein?

…dann schreibt uns eure Fragen, Anmerkungen, Ideen und Erfahrungen an folgende Adressen:

-----

