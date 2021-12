Home Videos Shot on iPhone 13 Pro-Video zeigt pulsierendes Manhattan

Shot on iPhone 13 Pro-Video zeigt pulsierendes Manhattan

Im Shot on iPhone 13 Pro-Video „Walking through Manhattan New York“ steht Manhattan in der Stadt, die niemals schläft, im Fokus und zeigt wie lebendig New York City selbst in schwierigen Zeiten ist.

Wir sehen, wie facettenreich die Millionenmetropole ist.

Manhattan New York im Fokus

Das Shot on iPhone 13 Pro-Video „Walking through Manhattan New York“ wurde im Cinematic-Modus aufgenommen und präsentiert die vielfältige Metropole in all ihren unterschiedlichen Facetten.

Zu sehen sind tausende Menschen, die in Manhattan unterwegs sind, gelbe Taxis, Geschäfte, Wolkenkratzer und geschäftiges Treiben. New Yorker Tauben werden aufgescheucht, die durch die Häuserschluchten fliegen und sich in der Glasfassade eines Wolkenkratzers spiegeln.

Fröhliche New Yorker

Gekonnte Schnitte, Schwenks, Blenden und Wechsel vermitteln die ganze Lebendigkeit des New Yorker Stadtteils Manhattan.

Der Youtuber Sean Alami hat die stets aktiven New Yorker, Touristen und Besucher eindrucksvoll eingefangen. Zu kurz kommt auch nicht die Gelassenheit, Fröhlichkeit und Leichtigkeit der Menschen. Für das Video setzte er die Kamera seines iPhone 13 Pro ein.

