Apple erklärt im Video: So funktioniert die Konversationsverstärkung

Apple erklärt die Konversationsverstärkung der AirPods Pro in einem neuen Video. Die ist so gut versteckt, dass man sich offenbar gezwungen sah, deren Nutzung noch einmal anschaulicher zu erklären. Die Frage bleibt natürlich, wieso die Funktion überhaupt so umständlich zu aktivieren ist.

Apple hat eine neue Videoanleitung veröffentlicht. Sie befasst sich mit der Einrichtung und Nutzung der Konversationsverstärkung. Dieses durchaus interessante Feature steht aktuell ausschließlich mit den AirPods Pro (Affiliate-Link) zur Verfügung.

Originär richtet sie sich an Personen mit Hörbehinderungen, sie nutzt die Mikrofone der AirPods Pro, um die gesprochenen Worte des Gesprächspartners zu verstärken, so werden die AirPods quasi zu einer Art provisorischem Hörgerät.

Wie wirksam das im Alltag ist, können wir mangels eigener Erfahrungen nicht beurteilen.

Falls ihr diesbezügliche Erfahrungen gemacht habt, teilt sie doch gern in den Kommentaren unter dem Artikel.

Umständliche Aktivierung

Was dagegen klar ist: Die Funktion ist gar nicht so einfach zu finden und zu aktivieren. Sie befindet sich in den Einstellungen im Bereich Bedienungshilfen, dort muss der Nutzer zu Audio/Visuelles > Kopfhöreranpassungen navigieren. Im Anschluss sind noch ein Abstecher ins Kontrollzentrum und einige weitere Klicks nötig, alles mit AirPods in den Ohren.

Das alles ist ein recht sperriger Weg, ein Feature zu aktivieren, das im Alltag helfen soll. Man hätte natürlich die Handhabung auch einfacher gestalten können, statt noch ein Erklärvideo zu produzieren, man wird wohl nicht erfahren, warum man es nicht tat.

