iOS 17-Entdeckungen | Vision Pro-Zukunftsmusik und iPhone-Gerüchte – Apfelplausch 297

Apples räumlicher Computer, den man auch einfach AR-Headset nennen könnte, ist nicht mehr ganz so allgegenwärtig in unseren Sendungen, auch andere Themen haben wieder Platz: Heute sprechen wir etwa über einige kleine, aber nette und hilfreiche Neuerungen in iOS 17 sowie viel über euch. – willkommen zur Episode 297.

Damit ist natürlich eure Post gemeint, die wir immer am Anfang der Sendung vorlesen. Diesmal haben wir wieder einige Mails herausgesucht und sprechen über die wieder einmal interessanten Zuschriften, bevor es zu den Themen geht.

Verschiedenes zu iOS 17

Dabei geht es zunächst um iOS 17: Wir reden über einige nette Verbesserungen wie etwa das einfachere Scannen von QR-Codes oder die Einstellungsmöglichkeiten zum erweiterten Trackingschutz in Safari und Mail.

Gibt es kein neues iPhone SE?

So könnte es tatsächlich kommen, denn Apple scheint derzeit nicht zu planen, das iPhone SE 4 kommendes Jahr auf den Markt zu bringen. Wir rekapitulieren kurz, was bekannt ist.

Der HomePod bleibt lästig

Apple hat es nicht geschafft oder nicht gewollt, ein Ökosystem für Drittanwendungen am HomePod zu errichten, wie es das etwa mit den Skills am Echo gibt. Auch Dienste wie Spotify laufen noch immer nur über Umwege. Dabei bleibt es auch, es kommt aber ein neuer Umweg dazu, wir sprechen kurz darüber.

Macht die Brille das iPhone besser?

Eine interessante Überlegung ist es, ob Apples Bemühen, die Vision Pro-Performance im Ökosystem möglichst hoch ausfallen zu lassen, auch zu einem leistungsfähigeren iPhone führt. Wir ordnen ein, was das bedeuten könnte. Und wir sprechen noch über einen recht interessanten Ausblick auf zukünftige Features von Vision Pro, die es noch nicht in die initiale Version geschafft haben, teils aus nachvollziehbaren Gründen, aber was noch nicht ist…

