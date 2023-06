Home Betriebssystem iOS 17 macht QR-Codes scannen deutlich bequemer

Mit der Kamera-App eines Smartphones lassen sich schon seit Jahren QR-Codes scannen, ohne eine separate App nutzen zu müssen. Die Umsetzung am iPhone könnte jedoch besser sein und das wird sie auch, nämlich mit dem Start von iOS 17.

Apples iPhone unterstützt, wie alle Smartphones mit aktuellem Betriebssystem, das Scannen von QR-Codes direkt aus der Kamera-App. Hier erschien in früheren iOS-Versionen der gescannte Code oben, wie bei einer Push-Nachricht.

Unter iOS 13 änderte Apple die UI und das Ergebnis war eine Umsetzung, die suboptimal wirkt, denn nun erscheint der in einem QR-Code zumeist enthaltene Link im Sucher der Kamera. Ihn zu betätigen, während sich gleichzeitig das Handy in der Hand bewegt, ist nicht das, was man als gelungene Implementierung wahrnehmen würde, doch Apple hat Abhilfe geschaffen.

iOS 17 macht das Scannen von QR-Codes entspannter

Unter iOS 17 erscheint der gefundene Link nun am unteren Rand der Kamera-App an einer festen Stelle nah am Auslöser, MacRumors zeigt, wie das aussieht. Der Nutzer kann nun also entspannt darauf drücken, ohne dem Link nachjagen zu müssen. Wieso es all die Jahre gebraucht hat, diese sinnvolle Änderung zu implementieren, steht dahin.

iOS 17 steht aktuell als erste Beta für die registrierten Entwickler zur Verfügung. Die erste Public Beta für freiwillige Tester wird im Juli erwartet. Im Herbst erscheint dann das finale Update für alle Nutzer eines kompatiblen iPhones.

