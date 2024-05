Home Gerüchte Apple Pencil Pro/3: Diese Neuerungen könnte der Stift bekommen

Auf dem Apple-Event heute Nachmittag werden nicht nur neue iPads, sondern auch neue Zubehörprodukte erwartet, darunter auch ein neuer Apple Pencil. Aber welche Neuerungen könnte ein neuer Stift bieten? Wir geben einen Überblick über mögliche Neuerungen.

Es ist schon lange her, dass Apple den Apple Pencil aktualisiert hat, sieht man von der günstigen USB-C-Version einmal ab, die kaum als richtiges Update durchgeht. 2018 wurde die letzte Aktualisierung für den Eingabestift vorgestellt. Nun steht wohl eine weitere Neuauflage an, das deuten zumindest Hinweise verschiedenen Ursprungs im Vorfeld des Apple-Events an.

Diese Neuerungen für den Apple Pencil könnte Apple zeigen

Heute könnte Apple den Apple Pencil Pro vorstellen, dieser Name ist im Vorfeld der Veranstaltung durchgesickert. Er könnte erstmals mit einer Integration in das Wo ist-Netzwerk von Apple aufwarten, was durchaus praktisch wäre, denn der Stift ist klein genug, um leicht verloren zu gehen und das kommt teuer.

Auch stehen austauschbare, magnetisch befestigte Spitzen auf der Liste möglicher Neuerungen. Nutzer könnten zudem von einer neuen Quetschgeste Gebrauch machen, für die es in den letzten Wochen einige Hinweise gab.

Ein austauschbarer Akku wurde von Nutzern immer wieder gewünscht, ob so etwas aber auf Apples Agenda steht, darf bezweifelt werden.

Die Highlights der Veranstaltung werden indes zweifellos die neuen iPads sein, ganz besonders das neue iPad Pro 2024 wird wohl einen Gutteil der Präsentation dominieren. Daneben wird auch ein iPad Air erwartet, das es erstmals auch in einer großen Form geben könnte.

Auf welche Neuerung habt ihr ein Auge geworfen?

