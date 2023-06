Home iPhone Wegen Vision Pro: Apple will iPhone deutlich leistungsfähiger machen

Damit Apples Computerbrille Vision Pro möglichst gut mit anderen Apple-Geräten zusammenarbeitet, soll auch deren Leistung in kommenden Generationen drastisch steigern, so etwa im iPhone. Dieses soll aggressiv aufgerüstet werden, um die Integration von Vision Pro zu verbessern, so Analysten.

Nutzer können wohl auch dann von der AR-Brille Vision Pro profitieren, wenn sie sie nicht kaufen: Apple plane, die Hardware seiner Produkte erheblich aufzuwerten, um die Integration von Vision Pro in das eigene Ökosystem auf ein Maximum zu bringen, das schreibt der bekannte und zumeist gut unterrichtete Analyst Ming-Chi Kuo zuletzt in einer aktuellen Einschätzung.

Dazu gehöre auch, dass der Ultrabreitband-Chip im iPhone aktualisiert wird. Der Nachfolger des U1 im iPhone 15 werde einen 7nm-Prozess nutzen, statt wie bisher auf einem 16nm-Prozess zu basieren, dadurch werde er leistungsfähiger und energieeffizienter werden. Erwartet werden kann eine präzisere Lokalisierung. Der U1-Chip ist seit dem iPhone 11 in den Top-Modellen verbaut.

Auch schnelleres WLAN ab nächstem Jahr

Ebenfalls werde Apple das iPhone WiFi7-fähig machen, so der Analyst, das bedeutet schnellere Übertragungsraten von bis zu 30 Gbit/s auf Kanälen, die bis zu 320 MHz breit sind.

Allerdings wäre Apple wohl so oder so früher oder später den Schritt gegangen, das iPhone WiFi7-fähig zu machen. Diese Änderung wird es indes noch nicht in diesem Herbst geben. Apple strebe an, WiFi7 ab dem iPhone 16 zu unterstützen, das im Herbst 2024 eingeführt wird. Ob Vision Pro zu dieser Zeit schon in Deutschland erhältlich sein wird, bleibt abzuwarten.

