Apple Arcade: Ab der kommenden Woche fünf Neuzugänge – inklusive „Return to Monkey Island+“

Apple Arcade mag in der Öffentlichkeit eher lieblos behandelt werden, Apple selbst glaubt – noch – an das Projekt und liefert beständig neue Titel. Ab der kommenden Woche dürfen sich Abonnenten wieder über fünf Neuzugänge freuen, wir geben eine kurze Übersicht dazu.

Return to Monkey Island+

Return to Monkey Island+ wurde von Apple neben drei weiteren neuen Spielen für den 6. Juni angekündigt. In dem Titel führt der Entwickler Ron Gilbert die Geschichte der beiden ersten Teile des Adventures „The Secret of Monkey Island“ und „Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge“ fort.

Im Kern wird hier allerdings nur der reguläre Kauftitel in Apple Arcade überführt. Das Spiel wird bereits seit einer geraumen Weile als Premium-App regulär zum Kaufpreis von 9,99 Euro angeboten

Weitere Titel bei Apple Arcade

Bis zum 06. Juni 2024 werden dazu noch vier weitere Titel bei Apple Arcade eingeführt, die in unterschiedlichen Genres angesiedelt sind. Es handelt sich dabei um folgende Games:

Bei letztgenanntem Titel handelt es sich um einen Ableger, der speziell für die Vision Pro konzipiert wurde. Es handelt sich dabei um ein Raumpuzzle, dürfte allerdings zunächst nur in den USA von Interesse sein.

Was kostet Apple Arcade?

Apple Arcade kostet nun monatlich 6,99 Euro und weist nun deutlich mehr als 200 verschiedene Titel auf. In den vergangenen Wochen und Monaten konnte Apple zudem einige namhafte Blockbuster-Games zu Apple Arcade herüberholen. Wichtig für Spieler: Um als Publisher sein Spiel hier platzieren zu dürfen, darf es weder In-App-Käufe noch Werbeeinblendungen geben.

