Kein Tracking mehr: Wie iOS 17 den Datenschutz noch weiter stärkt

Apple unternimmt in iOS 17 weitere Schritte für einen wirksameren Datenschutz. Dazu gehört ein noch aktiveres vorgehen gegen websiteübergreifendes Tracking. Auf Wunsch werden alle eindeutigen Merkmale aus Links entfernt, Werbetreibende dürften über diese Funktion nicht glücklich sein.

Apple hat mit iOS 17 eine neue, interessante Funktion eingeführt, die den Datenschutz noch einmal erheblich stärkt. Das Feature wird von Apple Advanced Tracking and Fingerprinting Protection genannt und im privaten Browsermodus in Safari ist sie automatisch aktiviert.

Hierbei werden Links so bearbeitet, dass damit kein websiteübergreifendes Tracking mehr möglich ist. Wie das im Ergebnis aussieht, hat Apple in einem Video demonstriert. Der Teil des Links, der für das Tracking sorgt, wird entfernt, der Link selbst bleibt aber funktionsfähig und führt an das gewünschte Ziel.

Das Feature wirkt auch in Mail und Nachrichten

Die neue Funktion kann in den erweiterten Einstellungen von Safari aktiviert oder deaktiviert werden, sie wirkt sich auch auf Links aus, die in Mail oder Nachrichten geteilt werden.

Auf Wunsch kann eine permanente Aktivierung erfolgen. Werbetreibende dürften über dieses Feature nicht ehr glücklich sein, denn viele Werbeprogramme basieren darauf, dass die Kunden bei einem Klick eindeutig einer Kampagne zugeordnet werden können. Ob es in absehbarer Zeit eine Methode geben wird, Apples neuer Anti-Tracking-Strategie entgegenzuwirken, bleibt abzuwarten.

Das neue Advanced Tracking and Fingerprinting Protection-Feature ist Bestandteil von iOS 17 und macOS Sonoma, beide Updates werden im Herbst 2023 für alle Nutzer verfügbar sein, derzeit liegt die erste Beta für die registrierten Entwickler vor.

