iConnectHue in Version 4.6.9: Das ist neu

Geht es um das Thema smarte Beleuchtung, kommt man um Philips Hue kaum herum. Kein anderer Hersteller hat so ein breites Portfolio an verschiedensten Leuchtmittel für verschiedene Einsatzzwecke. Über die Qualität der Hardware lässt sich wenig sagen, über die App hingegen lässt sich hervorragend streiten. Deshalb hat Hue seine App in Version 4 komplett neu gestaltet, doch echte Profis greifen weiterhin zu einer Alternative. Eine davon ist iConnectHue.

iConnect Hue in Version 4.6.9: Das ist neu

iConnectHue zählt zu den mit Abstand leistungsstärksten Apps für das Hue-System und ist deshalb bei Profis unglaublich beliebt. Wer wissen will, was die App alles kann, schaut sich diese ausführlich im App Store an. Wir konzentrieren uns auf die Release-Notes des jüngsten Updates:

Wir haben die App für kommende Apple-Geräte und System-Updates vorbereitet

Unterstützung für neue Hue-Geräte implementiert

Kleinere Probleme behoben

Hinweis: Wenn Du auf die neue Basis-Firmware updatest, wirst Du den Gradient Lightstrip nur noch als Ganzes nutzen können – iConnectHue erkennt dies nun und schaltet auf den ganzen Strip zurück – Drittanbieter wie wir müssen hier auf ein Update von Philips warten, damit es wieder geht – wir liefern die neue Funktion dann per Update nach

Mit dem ersten Punkt ist unverkennbar das kommende iOS 15 sowie das ab letzten Freitag vorbestellbare iPhone 13 gemeint. iOS 15 wird heute Abend zum Download bereitgestellt werden, das iPhone 13 ist dann ab Ende der Woche im Handel verfügbar.

Preise und Verfügbarkeit

Das Update ist für alle Bestandskunden für iConnectHue, die die aktuelle Version im Betrieb haben, kostenfrei. Die App selbst ist nicht kostenfrei, dafür werden 3,99€ fällig. Dafür gibt es dann die Basisversion. Wer weitergehende Funktionen haben möchte, muss sich dann für die Pro-Version entscheiden.

