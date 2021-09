Home Betriebssystem Backup vor dem Update: Heute Abend erscheinen iOS 15 / iPadOS 15, watchOS 8 und tvOS 15

Heute Abend erscheint iOS 15 und iPadOS 15 für alle Nutzer. Eine lange Beta-Phase geht damit zu Ende. Nutzer sollten vor der Installation der Aktualisierung auf jeden Fall noch ein frisches Backup ihres iPhones erstellen.

Apple wird heute Abend iOS 15 und iPadOS 15 für alle Nutzer veröffentlichen. Damit endet die Beta, die im Sommer nach der WWDC 2021 begann. Die neuen Features wie die Focus-Funktion oder Live Text dürften den meisten von euch ein Begriff sein.

Die Aktualisierung auf iOS 15 und iPadOS 15 wird erfahrungsgemäß gegen 19:00 Uhr deutscher Zeit von Apple bereitgestellt. Zunächst sind lange Downloadzeiten zu erwarten, da bei Veröffentlichung großer Updates die Server Apples einen großen Ansturm zu bewältigen haben.

Ein Backup eurer Daten ist sinnvoll

Wer unangenehme Überraschungen ausschließen möchte, kann zunächst einige Tage abwarten, ob Berichte über Probleme mit dem Update auftreten. In jedem Fall ist es empfehlenswert, vom eigenen iPhone oder iPad über die iCloud oder iTunes am Mac oder PC ein aktuelles Backup zu erstellen. Apples Updates führen in der Regel nicht zu gravierenden Aussetzern oder Datenverlusten, aber sicher ist bekanntlich sicher.

watchOS 8 und tvOS 15 erscheinen ebenfalls heute Abend

Neben iOS 15 und iPadOS 15 wird auch watchOS 8 für alle Nutzer einer Apple Watch Series 3 oder höher zum Download bereitgestellt werden.

Ebenfalls werden Kunden tvOS 15 für das Apple TV ab der vierten Generation laden und installieren können. Wir informieren euch noch einmal, wenn die Updates verfügbar sind.

