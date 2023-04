Home Apple Gigantische strafen drohen Apple und Google | 15 Namen für macOS 14 | WhatsApp auf mehreren Smartphones – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen! heute berichten wir euch über eine mögliche Milliardenstrafe, die Apple und Google drohen könnte. Außerdem wie möglicherweise das neue macOS heißen könnte und WhatsApp kann bald auf mehreren Smartphones verwendet werden. Das und mehr gleich hier.

Milliardenstrafe für Apple und Google in Großbritannien möglich

In Großbritannien sieht eine neue Gesetzgebung vor, Unternehmen mit Strafzahlungen zu belegen, wenn sie einen Marktbeherrschenden Charakter annehmen. Das ruft natürlich wieder einmal eine verschärfte Aufsicht über Apple und Google auf den Plan, die in den Augen vieler genau so eine Stellung einnehmen. In zweiter Instanz könnten besagte Unternehmen gezwungen werden, das Monopol aufzulösen. In Apples Fall wäre das etwa den App-Store zu öffnen oder Google müssten Suchmaschinen-Daten anderen Unternehmen zur Verfügung stellen.

Neuer Name für macOS 14

Seit einigen Jahren ist es mit den Wildkatzen vorbei und Apple gibt seinem neusten Mac-Betriebssystem den Namen bestimmter Orte in Kalifornien. Insgesamt hat Apple sich 15 Wortmarken zu Regionen in Kalifornien schützen lassen. Es ist wahrscheinlich, dass hier auch der Name für das neue macOS dabei sein wird, nur welcher wird es sein?

WhatsApp bald auf mehreren Smartphones

Wie man weiß, sind bei Meta die unterschiedlichen Apps nie auf dem selben Stand. Die einen vermissen oft Funktionen, die es bei den anderen schon gibt und das teilweise für Jahre. Nun kommt eines der meist nachgefragten Features zu WhatsApp: Die Benutzung auf mehreren Smartphones gleichzeitig. Auf bis zu 4 Geräten kannst du nun gleichzeitig angemeldet sein. Die Funktion wird über mehrere Wochen ausgerollt, es kann also sein, dass manche sie früher bekommen werden als andere.

Was sonst noch wichtig war

Das war es auch schon für heute. Euch noch einen schönen und angenehmen Mittwoch!

