Eufy bringt clean N930 für Hunde- und Katzenbesitzer in den Handel

Verfasst von Patrick Bergmann // 25. April 2023 um 20:25 Uhr // Hardware // // Keine Kommentare

Der Hersteller Anker verfügt mit Soundcore und eufy über zwei bekannte Tochtermarken, wobei bei eufy Home Appliance gebündelt wird. Vorrangig bietet eufy Geräte für die Bodenpflege, doch nun gibt es ein neues Gerät für die Fellpflege

eufy clean N930

Hunde und Katzen sind hierzulande die mit Abstand beliebtesten Haustiere und treue Gefährten. Ganz entscheidend ist dabei die Fellpflege. Genau hier setzt der N930 an, ein 400-Watt-Staubsauger speziell für die Fellpflege von Hunden und Katzen mit einer Gesamtleistung von 400 Watt. Dabei wurde auf das empfindliche Gehör der Vierbeiner geachtet, die maximale Lautstärke liegt in der stärksten Stufe bei 50 dB. Mit seinen diversen Aufsätzen ist das neue Produkt aus dem Hause eufy für Mensch und Tier universell einsetzbar: Der Pflegebürsten-Aufsatz erleichtert das Kämmen, verhindert dabei ein Verfilzen des Fells und entfernt lose Haare in Kombination mit dem leistungsstarken Sauger (14.000 Pascal). Die sammeln sich letzten Endes im 4,5 Liter großen Auffangbehälter, der sich mit einem Knopfdruck bequem entleeren lässt.

Ein Trimmaufsatz mit Scherkamm ist in fünf Größen ( – 3, 6, 12, 18 und 24 Millimeter – enthalten. Außerdem gibt es Entfilzungsbürste, eine Reinigungsbürste und eine Düse für hartnäckige Haare in Sofaritzen

Preise und Verfügbarkeit

Die UVP des N930 liegt bei 199,99 Euro und ist ab sofort bei Amazon erhältlich. Bis zum 30. April gibt es noch ein exklusives Angebot: Für das Komplettpaket werden bis dahin nur 169,99 Euro fällig-

