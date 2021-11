Home Daybreak Apple Apple verliert HomeKit-Chef | WhatsApp für den Mac | Apple Watch-Mail-App ist verräterisch – Daybreak Apple

Apple verliert HomeKit-Chef | WhatsApp für den Mac | Apple Watch-Mail-App ist verräterisch – Daybreak Apple

Wir wünschen einen schönen guten Morgen! Apple verlor seinen HomeKit-Strategen und wir klären, was ihr dazu wissen müsst. WhatsApp für den Mac wird derzeit überarbeitet und lässt auf eine iPad-Version hoffen. Und die Mail-App auf der Apple Watch entspricht dem Privatsphäreversprechen von Apple nicht. Die News zum Tag.

HomeKit-Chef verließ Apple

Sam Jadallah, in jüngster Vergangenheit noch der Chef der HomeKit-Sparte, gab auf LinkedIn bekannt, dass er das Unternehmen aus Cupertino verließ. Dort arbeitete er die letzten drei Jahre und führte unter anderem die Überwachungskameras mit HomeKit-Integration und iCloud ein. Außerdem kamen unter seiner Leitung smarte Türschlösser mit HomeKit heraus. Warum Jadallah ging, wer sein Nachfolger wird und wie die Zukunft von HomeKit aussieht, ist nicht klar. In den vergangenen Jahren fielen die Entwicklungen in diesem Bereich ja eher bescheiden aus.

Neue Version für WhatsApp am Mac in Arbeit

WhatsApp für den Mac gibt es zwar schon, doch nun arbeitet der Meta-Konzern an einer neuen Version von dieser. Bei dieser soll es sich um eine Universal-App handeln, sie soll auf iPadOS und macOS laufen. Wie zuverlässige Quelle behaupten, soll das Vorhaben mit Apples Catalyst-Werkzeugkasten durchgezogen werden. Catalyst erlaubt Entwicklern nämlich das einfache Portieren ihrer iPad-App auf den Mac. Wann diese neue Version veröffentlicht wird, ist indes noch unklar.

Mail-App auf Apple Watch hält Privatsphäreversprechen nicht ein

Apple ist bekanntlich ziemlich um den Schutz der Privatsphäre des Nutzers bemüht. So gibt man unter anderem an, dass bei aktiviertem Privatsphäreschutz keine Tracking-Pixels in Mails erlaubt sind und auch die IP-Adresse verborgen wird. Auf dem iPhone funktioniert das tadellos, wohingegen das auf der Apple Watch nicht der Fall ist. Sicherheitsforscher konnten belegen, dass die Nutzereinstellungen von der App auf der Uhr komplett ignoriert werden.

Kurz notiert

120 Hertz für Safari am MacBook Pro

Die neuesten MacBook Pros wurden von Apple mit einem Display mit 120 Hertz ausgestattet. Allerdings muss das von Apps unterstützt werden. Das wird bald bei Safari der Fall sein, ein passendes Update ist in Arbeit.

iPhone 13 knapper als iPhone 12 im Vorjahr

Apple ist weiterhin von der weltweiten Chipkrise betroffen. Zwar entspannt sich die Lage die Deutschland und China allmählich, doch in den USA ist sie immer noch zugespitzt. Dort sieht man besonders, dass das iPhone 13 knapper als das iPhone 12 im letzten Jahr ist.

Corona-Warn-App erkennt gefälschte Impfzertifikate

Die Corona-Warn-App kann schon länger Impfzertifikate aufbewahren, doch diese wurden oft erstellt. Mit dem neuesten Update erkennt die App diese nun. Dann muss der Nachweis erneut ausgestellt werden.

Und nun entlassen wir euch in den Mittwoch!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!