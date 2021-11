Mail-App der Apple Watch hält Apples Privatsphäreversprechen nicht ein

Die Mail-App der Apple Watch versagt bei Apples eigenem Privatsphäreversprechen, das belegte ein Sicherheitsforscher. Apple wirbt damit, dass bei eingeschaltetem Privatsphäreschutz kein Tracking-Pixel in E-Mails funktionieren und die IP-Adresse des Nutzers verborgen werde, doch die Mail-App der Uhr hält sich nicht daran.

Apples Mail-App unterstützt ab iOS 15 neue Features für noch mehr Privatsphäre. Zu nennen wäre da einerseits das neue iCloud Private Relay, aber auch die Mail-App hat ein neues Datenschutz-Feature erhalten. Apple beschreibt das so:

Wenn aktiviert, sorgt der neue Privatsphäreschutz von Mail dafür, dass ein Tracking-Pixel nicht mehr geladen wird und der Absender somit nicht mehr feststellen kann, wann und wie oft Nutzer eine E-Mail öffnen. Auch wird beim Laden von Inhalten eine Reihe zwischengeschalteter Proxys genutzt, sodass die IP dem Absender verborgen bleibt.

Allerdings funktioniert das zwar auf dem iPhone, nicht aber auf der Apple Watch, wie ein Sicherheitsforscher nun gezeigt hat. Dazu nutzte er ein Bild auf seinem eigenen Server, das er in eine E-Mail einbettete.

Heads-up: The mail privacy protection introduced in iOS 15 doesn't apply to the Mail app on the Apple Watch. Both the Mail app and the notification preview on the Apple Watch download remote content using your real IP address.#Cybersecurity #iOS pic.twitter.com/o0lh9rPQTd

— Mysk 🇨🇦🇩🇪 (@mysk_co) November 15, 2021