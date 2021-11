Home Apple Apple verliert leitenden HomeKit-Strategen: Nachfolge unklar

Apple verliert seinen HomeKit-Chef: Sam Jadallah verlässt das Unternehmen nach drei Jahren Tätigkeit für den iPhone-Konzern. Zuvor hatte er lange Jahre für Microsoft gearbeitet. Apples Home-Bereich entwickelt sich eher langsam.

Apple muss einen seiner leitenden Manager gehen lassen: Sam Jadallah verlässt das Unternehmen, das bestätigte der Manager im Business-Netzwerk LinkedIn, das von einem früheren Arbeitgeber Microsoft betrieben wird. Dort hatte Jadallah unter anderem gearbeitet, bevor er vor über drei Jahren zu Apple gekommen war, um später dort den Bereich Home-Services zu leiten.

Dort werden HomeKit und die diversen Smart Home-Bemühungen von Apple koordiniert und vorangetrieben, wenn auch dies zuletzt eher gemächlich.

Nachfolger und Gründe für Rückzug des Managers unbekannt

Neben seiner Zeit bei Microsoft, gründete Sam Jadallah auch sein eigenes Startup Otto, nicht zu verwechseln mit dem Handelsunternehmen, sondern eine Unternehmung, die sich auf die Entwicklung smarter Schließsysteme für Eigenheime konzentriert hatte. Bei Apple fiel seine Zeit zusammen mit der Einführung der Überwachungskameras mit HomeKit-Integration und iCloud-Anbindung und die Vorstellung der Smart Home-Hausschlüssel.

Es ist derzeit noch unklar, wieso Jadallah Apple verlassen möchte, auch ist nicht klar, wer in Zukunft seine Stelle einnehmen soll. Die HomeKit-Entwicklung bei Apple ist deutlich hinter andere Hausautomatisierungen zurückgefallen. Dennoch wird es Apple nicht müde, HomeKit und Smart Home-Anwendungen auf seinen Keynotes immer wieder prominent zu erwähnen, doch auf große Fortschritte in diesem Bereich warten Nutzer ebenso vergebens, wie auf eine signifikante Weiterentwicklung des HomePod.

Beobachter behaupten immer wieder, dass Apple eine Strategie für das Smart Home-Segment gar nicht besitzt, wie wir in dieser Meldung ausgeführt hatten.

