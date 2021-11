Home Betriebssystem 120 Hz in Safari: Update für neues MacBook Pro in Arbeit

120 Hz in Safari: Update für neues MacBook Pro in Arbeit

Safari unterstützt in Zukunft auch 120 Hz am neuen MacBook Pro, das zeigt ein Update für die Safari Technology Preview von gestern Abend. Es aktiviert die Unterstützung für das ProMotion-Display schon jetzt und kann von interessierten Nutzern geladen und installiert werden.

Apple hat das MacBook Pro 2021 mit einem ProMotion-Display ausgestattet, das eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz ermöglicht, wie sie auch am iPad Pro und dem iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max verfügbar ist. Ärgerlich und aus Nutzersicht irritierend ist, dass Apple unter macOS bis jetzt nur hier und da, etwa bei den Systemanimationen, von ProMotion gebrauch macht. Safari etwa unterstützt bis jetzt keine 120 Hz, obgleich auf der Mac-Keynote explizit damit geworben worden war, Apfelpage.de berichtete.

Nun ist klar, dass Apple hier nacharbeitet: Die aktuelle Version der Safari Technology Preview bringt die Unterstützung für das 120 Hz-Display im neuen MacBook Pro 2021.

Neuerungen in Safari Technology Preview 135

Damit dürfte das Scrollen von Webseiten auf dem neuen Macbook Pro ebenso flüssig ablaufen, wie man das von anderen ProMotion-Geräten von Apple kennt.

Apple notiert zum Update für Safari Technology Preview auf Version 135 die Unterstützung für accent-color, lazy image loading, smooth scroll animations at 120Hz, requestVideoFrameCallback API, and new viewport units including: small svw/svh, large lvw/lvh, & dynamic dvw/dvh.

Die Safari Technology Preview kann von Nutzern, die sie bereits verwenden, in den Systemeinstellungen im Bereich Software-Update geladen und installiert werden, alle anderen interessierten Anwender erhalten den Download kostenlos und ohne Registrierung bei Apple.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!