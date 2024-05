Home iCloud / Services Apple TV+: Trailer und Starttermin für Thrillerserie „Presumed Innocent“ angekündigt

Der Streamingdienst Apple TV+ hat sein Angebot gerade nach dem Jahreswechsel noch einmal deutlich ausgebaut. Dazu setzt der Streamingservice auch auf limitierte Serien, die in der Regel auf eine Staffel begrenzt wird. Dies ist genau das richtige Stichwort für die neueste Ankündigung.

Trailer für „Presumed Innocent“

Die Serie wird von Jake Gyllenhaal produziert, der zudem auch eine der Hauptrollen übernehmen wird. Der Stoff selbst stammt aus der Feder des mehrfachen Emmy-Preisträger David E., der den gleichnamigen gleichnamigen Bestsellerroman der New York Times adaptiert hat. Kelly und J.J. Abrams sind die weiteren Mitglieder des Produzententeams. Zur mit Stars besetzten Ensemblebesetzung gehören auch Ruth Negga, Bill Camp, O-T Fagbenle, Chase Infiniti, Elizabeth Marvel, Nana Mensah, Renate Reinsve, Peter Sarsgaard und Kingston Rumi Southwick. Die Beschreibung zur Serie ist nicht so aussagekräftig, aber der offizielle Trailer bringt Licht ins Dunkel:

Startet Mitte Juni

Die Serie umfasst insgesamt acht Episoden und wird Mitte Juni auf Apple TV+ starten. Konkret geht es am 12. Juni 2024 los, dann lassen sich die beiden ersten Folgen streamen. Anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter. Die letzte Folge wird am 24. Juli 2024 ausgestrahlt.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

