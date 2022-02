Home iCloud / Services Apple TV+: Staffel 2 von „The Snoopy Show“ ab 11. März, offizieller Trailer verfügbar

Apple TV+: Staffel 2 von „The Snoopy Show“ ab 11. März, offizieller Trailer verfügbar

Cartoons genießen nicht nur in den USA, sondern auch hierzulande einen immer größeren Stellenwert und mit „The Snoopy Show“ konnte sich Cupertino für Apple TV+ ein exklusives Zugpferd sichern. Im März startet die zweite Staffel und Apple stellt den offiziellen Trailer bereit.

Zweite Staffel startet am 11. März 2022

Die erste Staffel lief vor knapp einem Jahr an, ab dem 11. März 2022 stellt der iPhone-Konzern die zweite Staffel von „The Snoopy Show“ auf Apple TV+ zur Verfügung. Wer neugierig ist, kann sich mit dem offiziellen Trailer einen ersten Vorgeschmack holen:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.



Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube.



Inhalt von YouTube immer anzeigen

Entgegen der bisherigen Gepflogenheiten sind die sechs neuen Folgen der zweiten Staffel von „The Snoopy Show“ direkt ab dem 11. März verfügbar, sonst setzt das Unternehmen auf eine wöchentliche Veröffentlichung einzelner Folgen.

Zusätzliche Specials

Peanuts-Fans auf der ganzen Welt können sich zudem auf zwei brandneue Peanuts-Specials freuen, die bald auf Apple TV+ erscheinen werden. Dazu zählt „It’s the Small Things, Charlie Brown“, ein neues Original-Special zur Feier des Earth Day mit einem Original-Song des amerikanischen Singer-Songwriters Ben Folds – Letzteres soll ab dem 15. April 2022 verfügbar sein. Rechtzeitig zum Muttertag geht es am 06. Mai 2022 mit „To Mom (and Dad), With Love“ weiter.

Was kostet Apple TV+?

Der Dienst lässt sich auf allen wichtigen Plattformen empfangen werden, auch auf der Apple TV 4k. Preislich mit 4,99€ ist Apple TV+ der zurzeit aktuell günstigste Streamingdienst und kann zudem mit anderen Angeboten in Apple One kombiniert werden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!