Apple TV+ sichert sich zwei AFI Awards – unter anderem für „The Morning Show“

Die Strategie von Cupertino, von Anfang an die Qualität der Inhalte in den Mittelpunkt zu stellen, geht voll auf. Der Streamingdienst hat bisher über 400 Awards für seine Inhalte gewonnen, nun gesellen sich zwei weitere Auszeichnungen dazu.

Apple TV+ gewinnt zwei AFI Awards

Das American Film Institute, kurz AFI, hat nun die Liste seiner zehn beliebtesten Filme und Serien für das Jahr 2023 veröffentlicht und Apple TV+ darf sich laut eigener Pressemitteilung über zwei Awards freuen – sowohl der Film „Killers of the Flore Moon“ als auch die Serie „The Morning Show“ wurden ausgezeichnet. Die tatsächliche Preisverleihung findet im kommenden Jahre am 12. Januar 2024 bei einem gediegenen Mittagessen im Four Season in Beverly Hills statt. Die Serie ist übrigens auch noch für diverse Auszeichnungen bei den kommenden Critics Choice Awards nominiert, Apfelpage berichtete. Augenscheinlich hat „The Morning Show“ also nun „Ted Lasso“ als Zugpferd abgelöst, was potenzielle Auszeichnungen betrifft. Da trifft es sich gut, dass eine vierte Staffel bereits bestätigt wurde.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

