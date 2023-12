Home iCloud / Services Apple TV+ ist 16x für die kommenden Critics Choice Awards 2024 nominiert

Apple TV+ ist 16x für die kommenden Critics Choice Awards 2024 nominiert

Mit Hochdruck arbeitet der iPhone-Konzern daran, den Inhalte-Katalog seines Streamingdienstes Apple TV+ zu füllen und konnte sich so zur ersten Adresse für alle Zuschauer machen, die Wert auf hochwertige Serien legen. Das macht sich auch bei den Auszeichnungen bemerkbar und im kommenden Monat könnten weitere Awards dazu kommen.

16x für die Critics Choice Awards nominiert

Apple TV ist für die kommenden Critics Choice Awards insgesamt 16x nominiert, wobei „The Morning Show“ in diesem Fall angesichts der Anzahl der Nominierungen der Hoffnungsträger sein dürfte. Anbei einmal die Liste:

“The Morning Show”

Best Drama Series

Best Actress in a Drama Series – Reese Witherspoon

Best Actress in a Drama Series – Jennifer Aniston

Best Supporting Actor in a Drama Series – Billy Crudup

Best Supporting Actress in a Drama Series – Nicole Beharie

Best Supporting Actress in a Drama Series – Karen Pittman

“Lessons in Chemistry”

Best Limited Series

Best Actress in a Limited Series or Movie Made For Television – Brie Larson

Best Supporting Actor in a Limited Series or Movie Made For Television – Lewis Pullman

Best Supporting Actress in a Limited Series or Movie Made For Television – Aja Naomi King

“Shrinking”

Best Comedy Series

Best Supporting Actor in a Comedy Series – Harrison Ford

Best Supporting Actress in a Comedy Series – Jessica Williams

“Ted Lasso”

Best Supporting Actor in a Comedy Series – Phil Dunster

“Truth Be Told”

Best Supporting Actor in a Drama Series – Ron Cephas Jones

“The Crowded Room”

Best Actor in a Limited Series or Movie Made For Television – Tom Holland

Die Verleihung der Awards findet am 14. Januar 2024 in Los Angeles statt und es besteht durchaus Zuversicht, dass Apple TV+ seinen bisher erhaltenden 407 Auszeichnungen weitere erhalten wird.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

