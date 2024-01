Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt freie Verfügbarkeit von „Killers of the Flower Moon“ an

Apple TV+ kündigt freie Verfügbarkeit von „Killers of the Flower Moon“ an

Apple TV+ kündigte vor geraumer Zeit an, jährlich etwa rund eine Milliarde US-Dollar für die Produktion von Hollywood-Filmen investieren zu wollen. Eine der ersten Arbeiten mit diesem Budget ist die Zusammenarbeit von Leonardo DiCaprio und Martin Scorsese. Der gemeinsame Film wird nun in der kommenden Woche endlich frei verfügbar auf Apple TV+ sein.

„Killers of the Flower Moon“ ab dem 12. Januar 2024 frei verfügbar

Wir reden natürlich von dem Film „Killers of the Flower Moon“, der bereits im vergangenen Jahr in den US-Kinos gezeigt wurde. Der Start war der 20. Oktober 2023, knapp anderthalb Monate später konnte man den Film im iTunes Store kaufen. Nun wurde bekannt, zu wann der Film für Abonnenten von Apple TV+ ohne zusätzliche Kosten gestreamt werden kann. Der Termin ist auf den 12. Januar 2024 gelegt worden, also in der kommenden Woche.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

