Apple Car auf dem Standstreifen | Apple-Brillenprojekt unter neuer Führung | Alternatives Musikstreaming für iOS – Daybreak Apple

Guten Morgen alle miteinander! Puh, die Woche begann mit einer kalten Dusche für alle Apple-Auto-Enthusiasten. Und plötzlich waren sie wieder da, die Hellsichtigen, die es sowieso immer schon gewusst haben wollen, dass von Apple niemals ein Auto kommen wird. Doch noch ist die Geschichte nicht einmal im Ansatz zu Ende erzählt und jede Art von Überraschung ist möglich. Damit willkommen zur morgendlichen Übersicht über die Nachrichten aus Apple-Land der letzten 24 Stunden.

Das war dann also nichts: Die Verhandlungen über die Fertigung eines Apple Cars mit dem vermeintlich designierten Partner sind vorerst gestoppt. Woran es am Ende gelegen hat, weiß man nicht sicher, aber es gibt begründete Vermutungen. Wie es weiter geht: Weiß aktuell auch niemand außerhalb des engsten Kreises genau, nur ist bekannt, dass Apple auch Fühler in Richtung Japan ausstreckt.

Ein Buch vom reichsten Mann der Welt

Der Chef von Tesla und SpaceX und nach eigenem Wunsch erster dauerhafter Bewohner des Mars möchte ein Buch schreiben. Worum es dabei geht? Lukas hat die bekannten Details zusammengefasst. Es dürfte, so viel ist wohl schon jetzt absehbar, sich ausgesprochen gut verkaufen.

iOS 14 bringt alternative Musik-Streamingdienste

Wer heute Siri bittet, einen Song zu spielen, der hört ihn von Apple Music. Wenn es etwa Spotify sein soll, muss der Nutzer das explizit sagen: Das ändert sich bald, iOS 14.5 bringt die Möglichkeit, auch alternative Musikstreamingdienste als Standard zu setzen, ähnlich wie es Apple mit dem alternativen Standard-Browser- und E-Mail-Client bereits vorgemacht hat. Aktuell hat die Funktion aber noch ihre Macken.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Die neue Anti-Tracking-Vorgabe für Entwickler erfreut die EU-Kommission – prinzipiell. Sie mahnt aber an: Bei aller Gleichmacherei dürfe Apple nicht vergessen, auch wirklich alle gleich zu behandeln, sprich sich selbst ebenfalls mit darin einzubeziehen. Damit dürfte die Kommission Einwende von Facebook gegen die neue Vorgabe aufgreifen, in dessen Windschatten noch zahlreiche andere Entwickler auf Protestkurs gegen die neue Pflicht seitens Apple segeln. Ob diese Proteste letztlich verfangen werden, ist heute noch nicht absehbar.

Wer entwickelt Apples AR-Brille?

Der bis vor wenigen Wochen noch leitende Manager für Apples Hardwaregeschäft soll nun die Entwicklung der Apple-AR-Brille leiten und koordinieren. Damit wäre auch geklärt, worum es sich bei dem neuen Geheimprojekt handelt, von dem in diesem Zusammenhang neulich die Rede war.

Wurde Apples Software im letzten Jahr deutlich besser?

Diese Folgerung ergibt sich aus einer Befragung einiger bekannter Apple-Anwender und Beobachter: 2020 lief alles runder als im Vorjahr. Das Problem: Es fällt leicht, herauszuragen, wenn das Niveau der Kompetenz im Vorfeld so niedrig lag – nun, man könnte auch sagen, es wälzte sich heulend in der Ecke. Wir haben euch nach eurer Einschätzung zum Thema befragt und erhielten durchaus ambivalente Antworten.

Damit darf ich mich für heute verabschieden und wünsche euch einen möglichst eisfreien Tag.

