Hardware VP Dan Riccio wechselt zu unbekanntem Apple-Projekt

In einer Pressemitteilung erklärte Apple heute Abend, dass sein VP of Hardware Engineering Dan Riccio eine neue Position im Unternehmen einnehmen wird. Welche das sein wird, verrät man nicht. Vermutlich handelt es sich um ein geheimes Projekt.

John Ternus folgt Riccio und ergänzt nun die Führungsebene bei Apple als Senior Vice President of Hardware Engineering. Damit ist er angehender Top-Manager in einer der wichtigsten Positionen bei Apple, die sowohl iPhone, iPad als auch Apple Watch und Mac unter sich hat.

Was genau Riccio nun bei Apple machen wird, steht in den Sternen. Mit seiner Erfahrung im Ingenieurwesen, Produktdesign und Hardware könnte es sowohl Project Titan – also das Apple Car – als auch ein AR-Headset oder gar ein faltbares iPhone sein.

Jedenfalls handelt es sich um ein „neues Projekt“, das bei Apple viel Gewicht und Zukunft hat, da man einen der besten Apple-Manager der Geschichte aus dem öffentlichen Tagesgeschäft abzieht, um ihn an einem geheimen Produkt arbeiten zu lassen, das wir namentlich vermutlich erst nach einer Keynote kennenlernen werden.

Meistens, wenn Apple mit der Jobbeschreibung kein neues Produkt verraten will, ist von einem „neuen Projekt“ oder „zukünftigen Produkten“ die Rede. Auch hier fallen ähnliche Phrasen. Riccio selber sagte:

Dan Riccio kam 1998 zu Apple und arbeitet schon seit 23 Jahren für den Apfel-Konzern. Dort half er anfangs im Design mit und machte später das iPad groß als vice president of iPad Hardware Engineering. Zu den neusten Innovationen, an denen er laut Apple gearbeitet hat, zählen die M1-Macs, AirPods Max und die 5G-iPhones.

