App-Tracking-Transparenz nun in App Store-Regeln vorgeschrieben: Wirksamkeit muss sich erweisen

Apple hat die neue App-Tracking-Transparenz in seinen App Store-Richtlinien für Entwickler festgeschrieben. Diese müssen in Zukunft von allen Apps eingehalten werden, jeder Entwickler muss sie akzeptieren, wenn er eine neue app in den App Store einstellt oder ein Update für eine existierende App einreicht. Abzuwarten bleibt, wie effektiv Verstöße sanktioniert werden.

Apple hat seine neue Vorgabe für die App-Tracking-Transparenz nun auch in seinen App Store-Richtlinien verbindlich vorgeschrieben. Diese sind in Abschnitt 5.2.1 für Entwickler einzusehen. Apple schreibt hier vor, dass der Entwickler durch seine App die Zustimmung des Nutzers zum Tracking seines Verhaltens einholen muss. Erst im Anschluss erhält er Zugriff auf die neue Schnittstelle zum App-Tracking, die Apple einführt und die man ATT nennt.

Alle Entwickler müssen diesen neuen App Store-Richtlinien zustimmen, deren geänderte Fassung im Frühling wirksam wird, wohl zeitgleich zur Veröffentlichung von iOS 14.5 und iPadOS 14.5, die gestern in die erste Beta gingen.

Wie scharf wird Apple kontrollieren?

Diese neue Vorgabe ist ein wichtiger Baustein in Apples Pro-Datenschutz-Politik, doch ihr droht möglicherweise ein ähnliches Problem wie den neuen Datenschutz-Labels, die seit Anfang Dezember im App Store Pflicht sind. Bei der Fülle der Apps dürfte Apple es schwer haben, zu kontrollieren, ob sich alle Entwickler an die Vorgabe halten, bei den Datenschutz-Labels sind schon nach kurzer Zeit große Defizite aufgefallen. Immerhin, sollten Entwickler gegen die Auflage verstoßen und Apple wird dies bekannt, droht nach einer Verwarnung der Rauswurf aus dem App Store.

