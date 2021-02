Home Apple Apple-Kenner sagen: Softwarequalität stieg 2020 deutlich an, stimmt ihr zu?

Apples Softwarequalität hat sich im vergangenen Jahr offenbar deutlich gebessert: Verschiedene Beobachter sehen einvernehmlich erheblich weniger Probleme als noch im Vorjahr. Das ist jedoch relativ: Wer unsere Berichterstattung in den letzten Wochen verfolgt hat weiß, auch aktuell läuft längst nicht alles rund bei Apple. Wie ist euer Eindruck von Apples Performance bei der Performance?

Die größten Untiefen hat man durchfahren, so könnte man eine Einschätzung zusammenfassen, die sich unlängst mit der Qualität von Apples diversen Softwareprodukten beschäftigt hat. Darin werden Aussagen von verschiedenen bekannten Beobachtern analysiert, die sich über die Apps und Betriebssysteme von Apple und ihre Leistung im letzten Jahr geäußert haben. Dieses Zeugnis fällt für Apple positiv aus oder anders gesagt: Das Unternehmen scheint die Hausaufgaben gemacht zu haben. Fast um ein Drittel sprangen die Beurteilungen nach oben, unterm Strich standen für das Jahr 2020 3,5 Punkte, fünf Punkte können bei diesem Ranking maximal erzielt werden.

Besonders am Mac lief es zuletzt besser

Dazu ist allerdings auch zu sagen, dass die Jahre zuvor eher krisenhaft zu nennen waren, was Apples Softwarequalität betrifft. Apple hatte daher iOS 13 zu einem Performance- und Bugfix-Release gemacht und viele geplante größere Neuerungen verschobenn, was rückblickend eine gute und sinnvolle Idee war. Besonders am Mac haben sich die Dinge 2020 zum besseren geändert, so die befragten Experten, hier hatte Apple allerdings auch besonders große Verärgerung verursacht, da viele Produktiv arbeitende Mac-Nutzer mit macOS auf zahlreiche Probleme gestoßen waren.

Noch deutlich Luft nach oben

Wohl gemerkt: Kein neues System ist ohne Fehler und auch iOS 14 und macOS Big Sur kamen nicht ohne einige recht zügig nachgelegte Bugfix-Release aus. Auch sind noch immer nicht alle Probleme beseitigt, insbesondere bei Bluetooth und externen Bildschirmen klemmt Big Sur noch immer, wie auch eure Kommentare zuletzt deutlich zeigten. Daraus folgt: Besser ist gut, aber noch nicht gut genug.

Wie fällt euer Fazit von 2020 vs. 2019 hinsichtlich Apples Systemen aus?

